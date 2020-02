«Chicago PD» Spoilers Saison 7 – Roman revient dans Crossover «Fire»

HISTOIRES CONNEXES

Le flic battu Sean Roman revient à Windy City dans le croisement de mercredi entre Chicago Fire et Chicago P.D. (à partir de 9 / 8c sur NBC), mais ce ne sera pas un retour heureux pour l’ex-officier de police.

Ce qui ramène Roman est une crise personnelle intense: sa sœur a disparu et sa disparition pourrait être liée à une série de surdoses d’opioïdes chez les adolescents. Mais au lieu d’approcher ses anciens collègues de P.D. à l’aide, Roman cherche l’équipe Fire, provoquant beaucoup de tension avec son ex-petite amie Burgess.

TVLine a discuté avec l’ancien habitué de la série, Brian Geraghty, de son retour surprenant dans ses anciens terrains de jeu, si Roman avait toujours des sentiments pour Burgess et la nature «très, très difficile» de l’événement crossover.

TVLINE | Comment vous sentez-vous d’être de retour après quatre saisons?

Cela fait-il quatre saisons? J’essayais de comprendre cela. C’était tout simplement génial. C’était tellement amusant. J’ai adoré être à Chicago – je suis resté dans mon ancien quartier, le West Loop – et je ne pouvais pas demander un meilleur moyen de revenir et un meilleur scénario, [which] était très, très difficile, en quelque sorte, mais [it was] aussi amusant d’y retourner.

TVLINE | Sans trop entrer dans le territoire des spoilers, je dirai simplement qu’ils ne vous ont certainement pas été faciles dans ce crossover.

Non, ce fut l’un des travaux les plus difficiles que j’ai jamais eu. Habituellement, vous avez une scène ou deux. Mais soutenir cela, pendant des semaines à la fois, était intéressant. C’était certainement le plus de travail et le travail le plus difficile que j’ai eu dans la série, dans aucune des séries, de toute mon expérience.

TVLINE | Roman a-t-il changé depuis qu’il est parti?

Je pense qu’ils ont gardé les aspects amusants. Mais je voudrais certainement penser qu’il est un peu plus compréhensif et mature et pas aussi émotif. [In his] réaction envers Kim, j’espère que cela est apparu, qu’il la comprend et pourquoi les gens font ce qu’ils font. Il est un peu plus indulgent de cette façon. En vieillissant, espérons-le, nous apprenons, et les choses que nous transpirons, au fil du temps, nous commençons à dire: «Attendez, ce n’est pas vraiment un gros problème.» … Vous ne pouvez pas vraiment le voir dans l’épisode Fire, parce que je fais là une chose. Je pense que les scènes entre Burgess et moi, je l’espère, le montreront. Elle est évidemment aussi un personnage différent.

TVLINE | Vous avez des scènes très tranquillement significatives avec Burgess. Comment les deux personnages se sentent-ils en se revoyant?

Marina [Squerciati] et je me suis réuni plusieurs fois et j’ai répété et parlé. Nous avons revu comment nous nous sommes quittés et nous avons obtenu quelques scripts. Nous avons fait des devoirs, c’est sûr. Il était important pour nous, dans cette première scène, de ramener l’histoire que nous avions. Vous rompez avec quelqu’un, vous pensiez que vous êtes cool, ils partent, votre vie continue, ils se présentent et ils sont impliqués [in an investigation]. C’est un peu comme si j’allais derrière leur dos, et je pense que lorsque nous avons [see] les uns des autres, l’idée était qu’il y avait beaucoup de tension entre nous. Elle dit, comme: “Ne me mens pas! J’ai roulé dans une voiture avec toi pendant deux ans », et c’est un peu comme la base de notre relation.

Ensuite, nous commençons à réaliser, comme, “Oh, nous traversons une sorte de très similaire [thing]. ” Nous pouvons nous appuyer un peu après. Nous voulions un peu de tension, puis nous voulions, dans l’écriture, dire: «Hé, OK, nous nous connaissons, nous nous faisons confiance. Autant que ma fierté dit que je ne veux pas m’appuyer sur toi, f – k it. Je vais le faire », car nous avons une histoire. C’était tellement bien écrit à cet égard. C’était une grande chose, revenir dans le personnage. Je savais juste comment faire. Je savais parler comme lui. Il fait ses doublures de temps en temps, et je me disais: “Parfait, je comprends.”

TVLINE | Quand Roman a quitté le spectacle, il voulait que Burgess l’accompagne. Pensez-vous qu’il tient encore une flamme pour elle à ce stade?

La façon dont j’y ai pensé est qu’il est célibataire, mais vous revenez et vous dites: “Oh, wow, vous avez évolué.” Je pense qu’il y a toujours cette chimie entre eux, bien sûr. Je ne pense pas qu’il tienne une flamme pour elle. Si l’écriture était telle qu’il nous était possible de nous remettre ensemble, je ne pense pas que ce serait totalement ridicule, en d’autres termes. Je pouvais voir cela d’une certaine manière.

TVLINE | Ce croisement vous a-t-il donné envie de jouer à Roman encore? Ou vous sentez-vous comme si vous aviez un lien avec lui maintenant?

Je me sentais comme si je devais lui fermer. Le spectacle va très bien, et il n’est pas nécessaire de ramener un autre personnage. Mais certainement, s’ils avaient un scénario qui était convaincant … J’avais une si bonne relation avec la série en général, mais aussi [executive producer] Queue [Wolf]. Je suis certainement ouvert à cela. Mais je ne pense pas que quiconque essaie de combler un vide. La façon dont ils ont fait cela était certainement très importante et convaincante, et c’est la façon dont je pense qu’il serait le plus intéressant de ramener un personnage. Et je ne savais pas combien – j’ai beaucoup de fans de cette série. C’était super. Beaucoup de gens aiment ces émissions. C’est assez incroyable.

TVLINE | Avez-vous déjà pensé que vous seriez de retour? Avez-vous été surpris de recevoir cet appel?

Vous savez, j’avais un sentiment… Quand je suis arrivée dans la série, je n’étais jamais censée être là à long terme. Donc ce n’était pas bizarre quand je suis parti. Le temps est écoulé et j’aime beaucoup bouger. Je suis un acteur. J’aime jouer toutes les différentes parties. Donc, non, je ne suis pas surpris, à cause de la façon dont ils l’ont laissé ouvert. J’ai obtenu Law & Order, mon premier épisode était en 1998. [I did] un autre [SVU] huit ans plus tard. Ensuite, il y a eu quelques occasions, puis cela s’est produit. C’était un bon timing. Dick a donc été un grand défenseur pour moi. Nous avons une excellente relation. Donc, à chaque fois que l’oncle Dick appelle, je laisse tomber ce que je fais.