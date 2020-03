Chicharito Hernández fait ses débuts à la télévision en tant qu’acteur de comédie | Instagram

Le célèbre footballeur Chicharito Hernández a surpris tout le monde avec son apparition à la télévision comme acteur et pas un footballeur, où il incarne un policier qui lutte contre le crime à Mexico.

Est Absolute International avec le Mexique et sa meilleure performance a été dans le Coupe d’or 2011où était-il nommé meilleur joueur et Botte dorée du championnat après avoir marqué sept buts en six matchs qui lui ont permis d’être champion du tournoi.

Javier Hernández, Los Angeles Galaxy star, a agi pour la télévision américaine dans une esquisse de programme Jimmy Kimmel Live.

Le segment est intitulé “Chicharito et Guillermo“et raconte l’histoire de deux policiers, l’un qui a une très mauvaise condition physique et un autre qui lutte contre le crime avec ses talents de footballeur.

Javier combattre le crime à côté de Guillermo dans la vidéo, qui se passe à Mexico dans les années 70, avec le football Comme la solution de tout.

Samedi soir, c’est l’ouverture de la maison pour le Los Angeles Galaxy, et il y a beaucoup d’excitation à propos de sa nouvelle star Javier “Chicharito” Hernández. Chicharito est originaire du Mexique et l’une des nombreuses raisons pour lesquelles il est venu à Hollywood est de travailler sur une nouvelle émission de télévision très excitante avec Guillermo », a déclaré Jimmy Kimmel avant de montrer le croquis.

Dans la vidéo, vous pouvez voir Chicharito utiliser un perruque au afro et une chemise avec une cravate, des chaussettes et des crampons de football.

Il y a des choses très excitantes dans la Galaxie, parce que la nouvelle star est Javier ‘Chicharito’ Hernández, il est le meilleur buteur historique de l’équipe nationale du Mexique et la raison pour laquelle il vient à Hollywood est parce qu’il jouera dans une nouvelle série télévisée “, a-t-il déclaré. Le présentateur

La vidéo est déjà dans le montrer les réseaux sociauxêtre tendance de surprendre tous les adeptes du joueur de football, et est également dans le compte de Twitter de la galaxie qui était chargée de retweeter la publication.

