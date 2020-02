Chien à la maison partage un chiot dans la rue

Ils ont réussi à passer la couverture à travers les barreaux et ainsi pouvoir se reposer chaudement tous les deux.

L’humanité a connu de nombreux moments émouvants, des actes de gentillesse et de courage, aux gestes simples qui changent l’humeur d’une journée. Mais ce n’est pas seulement exclusif aux humains, les animaux sont amicaux et aimants et nous osons même en dire un peu plus qu’humain.

Dans l’histoire suivante, un chien nous montre qu’il n’en faut pas beaucoup pour aider les autres.

Le chien de cette histoire vivait à l’origine dans la rue, donc personne ne doit lui dire à quel point il est difficile de passer la nuit à l’extérieur sans refuge. Le chien s’est égaré pendant un certain temps et est finalement venu dans un refuge, sa douceur incroyable et sa nature gentille étaient la combinaison parfaite pour elle à adopter.

Lana s’est rapidement adaptée à sa nouvelle vie dans sa maison aimante et l’une de ses activités préférées est de se blottir avec ses deux propriétaires, et elle aime également passer du temps dans l’arrière-cour où elle a sa propre petite maison.

Lorsque la saison d’hiver est arrivée, le propriétaire a décidé d’acheter une couverture chaude et épaisse pour qu’elle ne soit pas froide lorsqu’elle jouait dehors.

Cependant, quand il l’a acheté, il ne pensait pas que quelque chose d’aussi émouvant que ce qu’il verrait ensuite arriverait.

À l’extérieur de la cour de la famille, il y avait un pauvre chien errant qui semblait être en mauvais état. Lana a également réalisé cela, alors elle a décidé d’agir. Le chiot était inquiet que l’autre chien ait froid, alors il a découvert le plan parfait.

Lana a traîné et a réussi à prendre une partie de sa couverture à travers la clôture pour la partager avec le chiot sans-abri.

Lorsque Suelen a vu l’acte, il était tellement ému qu’il a décidé de sortir et de vérifier le chien sans-abri, pour voir s’il avait une identification ou une étiquette. Le chien s’est enfui avant qu’il ne puisse l’atteindre, mais dit qu’il le voit encore parfois traîner. Bien que la parasite ait eu peur d’interagir avec elle, Suelen met régulièrement de l’eau et de la nourriture devant sa cour pour qu’elle sache qu’elle est la bienvenue.

“Lana est le petit chien le plus mignon que j’aie jamais rencontré”, a déclaré Suelen. “Parfois, nous oublions la différence que nous pouvons faire dans la vie de quelqu’un avec les actions les plus simples et elle me l’a rappelé.”

