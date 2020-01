‘Chihiro’s Journey’, ‘My Neighbour Totoro’ et plus du Studio Ghibli arrivent sur Netflix!

Actuellement, Netflix est la plus grande plateforme de streaming au monde grâce à son catalogue, qui a grandi avec les productions originales à la fois dans les films et les séries (y compris les documentaires pour les deux), et bien que cette partie de Netflix ait grandi et se positionne de plus en plus fortement – elle compte 24 nominations aux Oscars -, la réalité est que son autre partie du catalogue est ce qui nous y maintient avec des titres allant de l’anime aux documentaires indépendants Plus acclamé.

Et maintenant, pour ajouter du citron à la plaie (pour d’autres plateformes, alors), Netflix Latin America a annoncé qu’en février plusieurs productions du Studio Ghibli, ni plus ni moins, arriveront sur leurs listes, l’un des studios d’animation les plus importants et les plus acclamés de l’industrie, et qui a réussi à se faire une place dans le monde de l’animation non seulement grâce à sa technique, mais les histoires présentées à l’écran qui reprennent des points philosophiques, métaphoriques, historiques et humains.

Par le biais du compte Netflix officiel, la nouvelle a été publiée. “Mon voisin Totoro, Chihiro’s Journey, The Walking Castle, Princess Mononoke … Estudio Ghibli arrive chez Netflix en février … “Ils ont écrit pour annoncer la meilleure nouvelle pour tous les amoureux du travail de Hayao Miyazaki et Isao Takahata (il est décédé en 2018). En tout 21 films de Studio Ghibli peuvent être vus sur Netflix, et ici nous laissons certains de ceux qui atteindront le catalogue:

Mon voisin Totoro

Le voyage de Chihiro

Le château qui marche

Princesse Mononoke

Pom Poko

Murmures du cœur

Arrietty et le monde des minuscules

Le château dans le ciel

Nausicäa de la vallée du vent

Kiki: Livraison à domicile

Je mets sur la falaise

L’histoire de la princesse Kaguya

– Netflix Amérique latine (@NetflixLAT) 20 janvier 2020

Ces films seront disponibles dans leur langue d’origine, en japonais, et auront des sous-titres selon les régions. Tous les films peuvent être vus sur Netflix, sauf au Canada, aux États-Unis et au Japon lui-même. Cela signifie qu’au Mexique, nous pouvons profiter de toutes ces bandes dans le catalogue, en plus des pays d’Amérique latine où Netflix est présent, ainsi que de l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie.

Aussi étrange que cela puisse paraître aux États-Unis, ces bandes ne peuvent pas être vues sur Netflix, il a une réponse très simple. En octobre 2019, HBO Max de WarnerMedia a obtenu les droits sur les films du Studio Ghibli, et sa sortie est prévue pour le printemps 2020, peut-être un mois après la sortie de ces bandes sur Netflix.

Autrefois, Le Studio Ghibli avait nié la possibilité de migration de ses films vers des plateformes de streaming afin de préserver leur essence; Cependant, cette nouvelle vient rompre avec tout ce qui a été dit. Selon Variety, Toshio Suzuki, producteur du Studio Ghibli, a déclaré à propos de son alliance avec Netflix: «En ce jour et à cette époque, il existe de nombreux moyens permettant aux films d’atteindre le public. Nous avons écouté nos fans et nous avons définitivement décidé que notre catalogue pouvait être consulté en ligne. Nous espérons que les gens du monde entier découvriront le monde du Studio Ghibli à travers cette expérience.“.

C’est une façon, comme mentionné, d’approcher le travail du Studio Ghibli en considérant que Il est porté disparu depuis environ cinq ans. Le dernier film était Marnie’s Remembrance de 2014. En 2017, cependant, le studio a annoncé la production de Comment vivez-vous? qui, disent-ils, sera le dernier film de Miyazaki. Mais avant de devenir triste, il faut se rappeler que ce génie a annoncé plusieurs fois sa retraite pour revenir avec un film qui nous fait pleurer …

Maintenant, nous aurons plus proche du monde créé par Miyazaki et Takahata, et Après sa première en février sur Netflix, nous attendons votre parc à thème au Japon Ouvrez vos portes pour vivre l’expérience en direct.