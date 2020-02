Chika est frustré par les “jeux de l’industrie” sur un single à répétition rapide

Elle est considérée comme à la fois sous-estimée et célébrée, faisant de la position de Chika dans l’industrie de la musique un placement particulier. La star du jeune artiste monte dans le jeu de rap et elle continue de faire des vagues sur les réseaux sociaux où elle a attiré l’attention après être devenue virale. Chika a publié un flot constant de singles depuis sa sortie en 2017 de parole orale Full Bloom // A Poetry et le mardi 18 février, elle est revenue avec un morceau intitulé “Industry Games”.

Il est rapporté que le prochain EP de Chika partagera le même nom que son dernier single, mais elle n’a pas encore annoncé de date de sortie officielle. “Industry Games” parle de certaines des frustrations de Chika envers ceux qu’elle considère comme des serpents dans l’herbe dans l’industrie du divertissement. Elle passe des rimes rapides aux harmonies délicates d’une chanson qui fusionne les genres sans perturber l’expérience d’écoute. Découvrez “Industry Games” et faites-nous part de vos réflexions.

Paroles Quotable

Peut faire ça sh * t pendant que je dors parce que je l’écris

Méfiez-vous de ces n * ggas si vite pour le mordre

Je les laisse entrer mais ils ne le sont jamais

L’imitation n’est qu’une inspiration, si vous avez envie de prendre, assurez-vous simplement de remercier

I’m not trippin ‘n * gga with a different aura

J’ai rencontré la vision, je devais commencer par les supporters

Eu une prémonition, a dû obtenir le sh * t afin

Et je suis finna tout prendre, f * ck un mur, qu’est-ce qu’une frontière?

