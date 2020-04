‘Child’s Play 2’ est un parfait exemple de ce que devrait être une suite d’horreur [We Love ’90s Horror]

Les années 90 ont souvent un mauvais rap avec les fans d’horreur. Après les nombreux slashers et films d’effets sur les créatures réussis des années 80, les années 90 offraient une variété différente de plats d’horreur. Bien qu’il y ait eu beaucoup de succès, de joyaux cachés et de classiques mal compris, les années 90 n’obtiennent généralement pas le genre d’amour que les autres décennies éprouvent en matière d’horreur. Il est temps de changer cela.

Il est temps de confesser quelque chose qui pourrait me faire perdre un peu d’horreur…

Je n’ai jamais été aussi fou de Child’s Play.

Ne vous méprenez pas. Le film de 1988 sur les poupées tueuses n’est en aucun cas un mauvais film. Il a une direction serrée, des performances solides et des effets spéciaux impressionnants. Mon principal reproche avec Child’s Play a toujours été que l’ouverture du film rendait une grande partie des tentatives de mystère du film inerte. Nous savons que c’est un film de poupée tueur, et le temps qu’il faut pour que le film se déchaîne vraiment est un peu fastidieux.

Mais, peut-être que mes sentiments pour le jeu d’enfant original ont toujours été Jeu d’enfant 2. Parce que Child’s Play 2 est carrément phénoménal.

Grâce au succès du premier film, créateur / scénariste Don Mancini est autorisé à tourner à plein régime avec la prémisse. Chucky est reconstruit et prêt à retrouver Andy (Alex Vincent) afin de réclamer son corps à travers une partie de cette douce magie vaudou.

Dès les premiers titres, Child’s Play 2 semble plus audacieux et plus gros que son prédécesseur. La reconstruction de Chucky est tournée avec une telle admiration tordue pour le personnage. Réalisateur Jon Lafia aime le jouet psychotique et chaque coup de Chucky dans ce film est emblématique. Maintenant que nous savons que Chucky est en plein air, il n’y a aucune tentative de cacher le monstre. Au lieu de cela, Lafia veut montrer les effets améliorés en Kevin Yagher et son équipage. Et bon sang, les effets de Child’s Play 2 sont de la dynamite. Chaque émote animatronique et les poupées cessent complètement de se sentir comme des marionnettes. Dans la suite, Chucky est un personnage à part entière que le film original ne pourrait tout simplement pas atteindre en raison des limitations technologiques.

Cependant, Chucky ne serait pas qui il est sans une performance vocale à part entière de Brad Dourif. Dourif explique en grande partie pourquoi Chucky a si bien fonctionné dans Child’s Play, et la suite lui permet d’aller encore plus sauvage avec le personnage. Il savoure chaque ligne avec un tel plaisir diabolique, et comme le film n’est pas entravé par le fait de jouer timidement avec le personnage, Dourif est autorisé à gagner beaucoup plus de temps que Chucky. C’est cette importance et ce plaisir avec le personnage qui font de Chucky un méchant unique en une véritable icône de film d’horreur de franchise.

De plus, le reste du casting est plus que du jeu pour cette deuxième sortie. Alex Vincent réalise sa meilleure performance en tant que Andy dans Child’s Play 2. Maintenant qu’il sait que Chucky est diabolique et vivant, il a un rôle plus tragique à jouer et il le fait bien. Et l’ajout de sa nouvelle sœur adoptive Kyle, joué à la perfection par Christine Elise, donne également à Andy une dynamique différente. Elise est parfaite en tant que rebelle Kyle, et la relation qu’elle construit avec Andy donne au film un véritable cœur. Ajouter au mix genre stalwarts comme Jenny Agutter, Gerrit Graham, Beth Grant, et Grace Zabriskie et le casting petit mais formidable livre la marchandise.

Mais je dois revenir sur les effets et le vernis de production de Child’s Play 2 car ils sont un filigrane élevé pour la franchise et la décennie. Le point culminant a lieu dans une usine Good Guys et c’est l’un des meilleurs points culminants de l’horreur des années 90. Chucky est déchiré et mutilé de tant de manières joyeuses et sanglantes et il revient sans cesse! Même après que Kyle et Andy l’ont fait fondre avec du plastique fondu, il donne toujours des coups de pied! Ils doivent le faire exploser et oh, comment j’ai pu regarder cette explosion sur une boucle pour le reste de ma vie. C’est juste… [chef’s kiss]

Child’s Play 2 est un parfait exemple de ce que devrait être une suite d’horreur. Il augmente le budget, dépense l’argent aux bons endroits, renforce notre fascination pour le méchant et offre tout ce qui a fait le travail original tout en vous donnant quelque chose de plus que vous ne vous attendiez pas. Il est possible que Child’s Play 2 soit le meilleur de toute la série Chucky (il y a un autre concurrent qui pourrait faire son chemin dans cette colonne), mais il ne fait aucun doute que Child’s Play 2 est un film d’horreur fantastique et une entrée incontournable pour ” Horreur des années 90.