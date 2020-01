Chilling Adventures of Sabrina Part 3 Trailer: Hell – / Film

L’enfer n’a pas de fureur comme une femme méprisée – ou dans ce cas, comme une jeune sorcière qui veut sauver son petit ami. Après nous avoir amusé avec un clip qui a permis Aventures effrayantes de Sabrina étoile Kiernan Shipka Pour vivre sa meilleure vie de star de la pop, Netflix a publié la vraie bande-annonce de la partie 3 de la série d’horreur pour adolescents Chilling Adventures of Sabrina, et elle a l’air vraiment infernale. Regardez la bande-annonce de Chilling Adventures of Sabrina partie 3 ci-dessous.

Chilling Adventures of Sabrina Part 3 Trailer

Sabrina la sorcière adolescente est de retour, et elle met l’enfer à l’envers. Après le petit ami de Sabrina (Gavin Leatherwood) est emprisonné dans les profondeurs de l’Enfer, Sabrina doit redonner du pouvoir à tous les royaumes en prenant le trône. Il sera certainement difficile pour Sabrina de vivre la vie mi-mortelle, mi-sorcière dont elle rêvait, mais bon, au moins elle a fière allure dans cette tenue de pom-pom girl. Et comme c’est généralement le cas pour la série d’horreur Netflix qui donne une tournure satanique à Sabrina the Teenage Witch, tout est sexy et terrible, mais tout le monde a l’air absolument glamour.

Dans la partie 3 de Chilling Adventures of Sabrina, «L’amour et la loyauté sont poussés à leurs limites alors que Sabrina navigue dans une sinistre nouvelle norme – avec l’aide des alliés les plus courageux de Greendale.» Aux côtés de Shipka, les acteurs Ross Lynch, Lucy Davis, Chance Perdomo, Michelle Gomez, Jaz Sinclair, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Richard Coyle, et Miranda Otto sont prêts à revenir.

Chilling Adventures of Sabrina Part 3 tombe sur Netflix le 24 janvier 2020.

Cette adaptation du conte «Sabrina the Teenage Witch» est une sombre histoire de passage à l’âge adulte qui trahit l’horreur et l’occulte. Dans l’histoire d’origine réinventée, Sabrina Spellman lutte pour réconcilier sa double nature – mi-sorcière, mi-mortelle – tout en se dressant contre les forces du mal qui la menacent, sa famille – y compris les tantes Hilda et Zelda – et le monde de la lumière du jour que les humains habitent. Kiernan Shipka («Mad Men») mène le casting dans le rôle principal de la série basée sur une série comique du même nom.

