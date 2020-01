Chilling Adventures of Sabrina Part 3 vous emmène directement en enfer dans la bande-annonce du vidéoclip

Chilling Adventures of Sabrina part 3 vous emmène directement en enfer dans un clip

Le casting de Aventures effrayantes de Sabrina dirigé par Kiernan Shipka joue dans une bande-annonce de clips musicaux amusants, qui nous donne notre premier aperçu de la troisième saison à venir de la série pour adolescents surnaturels de Netflix. Prévu pour revenir plus tard ce mois-ci le 24 janvier, vous pouvez regarder la vidéo dans le lecteur ci-dessous avec la nouvelle affiche!

La partie 3 verra Sabrina voler la récupération après les événements horribles de la partie 2, qui a vu sa défaite Lucifer, son père, qui est maintenant prisonnier dans le corps de son petit ami Nichola Scratch. Sabrina est déterminée à libérer Nicholas de sa misère et à le ramener à la maison, mais doit également repousser un certain nombre de challengers sur le trône désormais vacant de Lucifer.

La série, qui met en vedette Kiernan Shipka (Des hommes fous) dans le rôle titulaire, a été ordonné à la série par Netflix après le début du développement initial à The CW dans un accord de deux saisons, avec un accord sur le tournage des deux saisons consécutives. La première saison a été diffusée le 26 octobre sur le service de streaming pour faire l’éloge des critiques et du public pour ses visuels sombres, son ton effrayant et la performance principale de Shipka.

Shipka est rejoint par Lucy Davis (Wonder Woman) comme Hilda Spellman, Miranda Otto (Annabelle: Création) comme Zelda Spellman, Chance Perdomo, Michelle Gomez (Docteur Who) comme Mary Wardell, Chance Perdomo comme Ambrose Spellman, Jaz Sinclair, Richard Coyle comme Father Blackwood, Tati Gabrielle comme Prudence, Ross Lynch comme Harvey Kinkle et Bronson Pinchot dans la distribution.

Roberto Aguirre-Sacasa (Riverdale) est en train d’écrire l’adaptation (la base de la bande dessinée pour laquelle il a également écrit) et sera le producteur exécutif. Lee Toland Krieger dirigera et produira des productions exécutives avec Aguirre-Sacasa, Greg Berlanti, Sarah Schechter et Jon Goldwater. Le drame vient de la production télévisuelle Berlanti de Warner Bros.

Parties 1 et 2 de Les aventures effrayantes de Sabrina diffusent maintenant sur Netflix.

