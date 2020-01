‘Chilling Adventures of Sabrina’ Partie 4: Quand sera-t-il sur Netflix?

C’est une mauvaise sorcière que Sabrina. Après de nombreux jinks élevés et avoir des ennuis constamment tout au long de la partie 3, nous pouvons déjà dire que Sabrina va avoir deux fois plus de problèmes en partie 4. Ci-dessous, nous avons couvert tout ce que vous devez savoir pour entrer dans Chilling Adventures of Sabrina partie 4, y compris notre date de sortie spéculée, à quoi s’attendre, le statut du tournage et l’actualité du casting.

Au fil des drames pour adolescents, Chilling Adventures of Sabrina a été l’un des plus populaires sur Netflix à ce jour. Avec des millions d’abonnés dans le monde entier qui regardent la sorcière adolescente en action, il ne faut pas s’étonner que les fans ne puissent déjà pas attendre la partie 4.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour Chilling Adventures of Sabrina partie 4?

Il est temps de frapper à nouveau ce tambour, nous nous attendons à ce que la partie 4 de Chilling Adventures of Sabrina arrive Octobre 2020.

Nous avions précédemment prédit que la partie 3 allait arriver en octobre 2019, mais notre prédiction était hors service de trois mois!

Nous sommes certainement plus confiants cette fois-ci grâce au calendrier de sortie des deux parties précédentes. La partie 2 est arrivée en avril 2019 et la partie 3 n’est arrivée que neuf mois plus tard pour janvier 2020. Si la quatrième partie arrive neuf mois après la rédaction de cet article, en janvier, cela tombe en octobre.

Pour être plus précis, Chilling Adventures of Sabrina pourrait revenir sur Vendredi 23 octobre ou Vendredi 30 octobre. Ce dernier est plus probable, car c’est un jour avant la nuit préférée de chaque adulte, Halloween.

À quoi s’attendre de la partie 4 de Chilling Adventures of Sabrina?

À la fin de la partie 3, il nous reste une multitude de questions sur ce qui va se passer dans la partie 4.

J’espère que nous pourrons répondre à certaines de ces questions ci-dessous et à ce que nous pouvons nous attendre à voir.

Deux Sabrinas = doubler l’ennui

Qu’est-ce qui pourrait causer plus de problèmes qu’un Sabrina Spellman? Que diriez-vous de deux d’entre eux. À la fin de la partie 3, Sabrina s’est retrouvée prise dans une boucle temporelle qui conduit finalement la sorcière adolescente à avoir deux versions d’elle-même dans la même chronologie.

Ambrose, découvrant que Sabrina avait caché quelque chose, a réussi à cajoler son grand secret. Visiblement inquiète et explique à juste titre à Sabrina qu’elle a maintenant créé un paradoxe qui pourrait finalement entraîner des conséquences désastreuses.

La première graine de catastrophe potentielle qui a été plantée est le père Blackwood mettant la main sur l’œuf d’un monstre eldritch. L’œuf ayant éclos avec succès grâce au rituel de Blackwood, une horreur vraiment diabolique a été déclenchée dans le monde. La raison pour laquelle Sabrina est à blâmer est que dans la boucle temporelle, l’œuf a été utilisé pour renvoyer Sabrina dans le passé après qu’Ambrose l’ait gardé caché pendant des années.

Sabrina peut maintenant vivre sa vie d’adolescente tandis que son autre moi est maintenant la reine de l’enfer. Nous pouvons imaginer que cela ne prendra pas longtemps avant que ses tantes Hilda et Zelda découvrent la vérité, car tous les secrets de Sabrina sont finalement révélés.

La deuxième Sabrina devra surveiller son propre dos alors que son père Lucifer Morningstar et Lillith attendent un bébé. Si le bébé se trouve être un garçon, Lucifer peut essayer d’usurper sa propre fille et de planter son fils comme le prochain roi de l’enfer.

Il semble que l’égoïsme de Sabrina causera toutes sortes de problèmes à Greendale dans la partie 4.

La prudence va-t-elle enfin tuer le père Blackwood?

La prudence a failli tuer le père Blackwood, mais c’est grâce à ses frères et sœurs maintenant adolescents et à Ambrose que l’ancien chef de l’Église de la nuit a été épargné.

À la fin de la troisième partie, le père Blackwood a recruté la désormais folle Agatha pour travailler pour lui, qui a à son tour assassiné Dorcas. Pour couronner le tout, il a repris les jumeaux et terminé le rituel pour faire éclore l’œuf eldritch.

Irrité par ces développements, Prudence accuse Ambrose des événements qui se sont produits, suggérant que s’il lui avait permis de tuer le père Blackwood en Écosse, rien de tout cela ne serait arrivé. Il est très difficile de voir sa logique dans tout cela, la plupart des problèmes ont été causés par les sorcières païennes, Sabrina et Lucifer. Alors que Blackwood n’a pas aidé la situation, pour que Prudence blâme Ambrose doit être hors de chagrin. Sinon, c’est juste une mauvaise écriture. Quoi qu’il en soit, Prudence sera de retour dans sa mission de tuer son père, mais le tuera-t-elle? Il est plus probable que sa tentative échoue, mais si quelqu’un doit le faire, ce doit être Prudence.

Harvey et Sabrina vont-ils jamais se remettre ensemble?

Il y avait de lourds indices que Harvey tient toujours une bougie pour Sabrina, même s’il est catégorique, il ne le fait pas. Doublant son engagement envers Roz, le couple a finalement porté leur relation au niveau supérieur à la fin de la partie 3.

La question de savoir si Harvey et Sabrina se remettent ensemble est une question de destin. Harvey et Sabrina se tiennent clairement une bougie l’un pour l’autre, mais les deux suppriment tous les sentiments persistants. Beaucoup de choses peuvent se produire au cours de huit épisodes, et si Harvey se retrouve à nouveau attiré par Sabrina, Roz pourrait le remarquer avec sa clairvoyance.

Tante Zelda trouve-t-elle un nouvel amour? Hilda à se marier!?

Après avoir perdu les «cadeaux» de Lucifer, l’église de la nuit a eu du mal à perdre son pouvoir. Après avoir enfin retrouvé leurs pouvoirs grâce au culte des trois en un, l’église de la nuit est maintenant officiellement connue sous le nom d’Ordre d’Hécate. Laissant de côté Lucifer comme leur seigneur, le clan n’a plus besoin du pouvoir de Lucifer.

Grâce au changement de coven dans le culte, cela peut entraîner leur rejet en tant que païens parmi les autres clans qui adorent encore Lucifer.

Zelda s’est également beaucoup intéressée à Mambo Marie, l’embrassant dans le coven, la scellant d’un baiser. La sage sorcière haïtienne a aidé les Spellmans de nombreuses fois contre les païens, il est donc naturel qu’elle ait gagné leur confiance.

Quant à l’adorable tante Hilda, elle est maintenant fiancée à M. Cee! Espérons que nous verrons Hilda faire le lien sans trop de manigances dans la partie 4.

Où en est le tournage de Chilling Adventures of Sabrina partie 4?

Dans une interview avec Netflix Life, l’acteur de Chilling Adventures of Sabrina Gavin Leatherwood, qui incarne le mauvais garçon Nick Scratch, a révélé que le tournage de la partie 4 prendra fin en février. Plus précisément, le tournage de la partie 4 et de la saison 2 dans son ensemble se termine le 22 février.

Cela laissera à la post-production suffisamment de temps pour ajouter toutes sortes d’effets spéciaux sympas que nous aimons dans la série.

Nouvelles de casting pour Chilling Adventures of Sabrina partie 4

Au moment d’écrire ces lignes, il n’y a pas de nouvelles de casting pour la partie 4. Nous pouvons nous attendre à en savoir plus une fois le tournage terminé et lorsque le marketing de la partie 4 commencera.

Du peu que nous savons, nous nous attendons à ce que les acteurs suivants fassent un retour dans la partie 4:

RoleCast MemberSabrina SpellmanKiernan ShipkaHarvey KinkleRoss LynchMary WardwellMichelle GomezHilda SpellmanLucy DavisZelda SpellmanMiranda OttoRosalind WalkerJaz SinclairTheo PutmanLachlan WatsonAmbrose SpellmanChance PerdomoPrudence NightTati GabrielleAgathaAdeline RudolphFather BlackwoodRichard BoyleNicholas ScratchGavin LeatherwoodLucifer MorningstarLuke CookMambo MarieSkye P. MarshallRobin GoodfellowJonathan Whitesell

Pouvons-nous nous attendre à voir plus de Sabrina?

En tant que l’un des originaux les plus réussis sur Netflix, Chilling Adventures of Sabrina a de grandes chances de revenir pour une troisième saison.

Netflix n’a pas encore pris de décision sur l’avenir de la série au-delà de la saison 2, mais si la deuxième saison est aussi populaire que la première, il est fort probable que Sabrina revienne pour une troisième sortie. Une troisième saison comprendrait deux parties supplémentaires, portant le total à 5 ​​et 6 respectivement.

Êtes-vous ravi de la sortie de Chilling Adventures of Sabrina part 4? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!