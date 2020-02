Chilling Adventures of Sabrina Récapitulatif de la saison 3

Sabrina Spellman avait parcouru un long chemin depuis les modestes débuts de Netflix Aventures effrayantes de Sabrina. Là où elle avait autrefois hésité à signer son nom dans le livre de Satan, Sabrina était maintenant ancrée dans la politique de l’enfer et de la magie au-delà de Satanic dans la saison 3. Pour clôturer nos récapitulations de Aventures effrayantes de Sabrina Saison 3, nous regardons en arrière les histoires qui ont conduit Sabrina, ses amis et son clan.

Reine de l’enfer

La saison 2 s’est terminée avec Sabrina couronnant Lilith Queen of Hell, et Lilith a pris Lucifer et Nick avec elle. Cependant, la politique de l’enfer n’était pas aussi simple. L’enfer, dirigé par les rois, ne voyait pas Lilith comme un dirigeant légitime. En échange de Nick, avec Lucifer toujours piégé en lui, Sabrina a été forcée d’accepter son droit d’aînesse en tant que reine de l’enfer. Cependant, elle a nommé Lilith comme son régent. Sentant la faiblesse, les rois ont amené leur propre prétendant sur le trône, Caliban, qui l’a défiée dans une quête pour la Régie Impie. Bien que Caliban ait utilisé la tromperie pour gagner, Sabrina a finalement reculé pour annuler la victoire. Elle a créé un paradoxe temporel où deux d’elle existaient en même temps, et Sabrina l’a utilisé comme une opportunité d’être une adolescente normale mais aussi de régner sur l’enfer en tant que reine.

Les païens

La saison 3 a présenté les sorcières païennes et leur conflit séculaire avec les sorcières sataniques. Ils sont arrivés à Greendale, offrant à la ville un carnaval. Robin s’est présenté à Baxter High pour recruter une vierge pour sacrifier le sang à l’homme vert, mais il a fini par tomber amoureux de Theo et trouver une nouvelle maison à Greendale. L’homme vert a causé la fin de toute chair sur Terre, mais Sabrina et le clan ont combattu les païens et ont gagné après qu’elle soit revenue dans le temps.

La chasse à Blackwood

Ambrose et Prudence ont parcouru le monde pour suivre Faustus Blackwood. Il avait emmené avec lui les frères et sœurs de Prudence, Judas et Judith. Avec l’aide de Mambo Marie, ils l’ont trouvé en Écosse alors qu’il invoquait une créature du Loch Ness qui lui a donné un œuf de temps. Blackwood et ses enfants avaient vécu le temps différemment pendant le mois où il était parti. Quinze ans s’étaient écoulés pour eux et Blackwood était devenu obsédé par les Terreurs d’Eldritch. Après avoir hébergé Lucifer lorsque Sabrina avait libéré Nick, Blackwood a récupéré l’œuf de temps et effectué un rituel qui a donné naissance à la mystérieuse créature qui s’y trouvait.

Si vous avez manqué un récapitulatif ou si vous souhaitez revoir la troisième saison entière de Aventures effrayantes de Sabrina, consultez notre liste complète de récapitulations ci-dessous.