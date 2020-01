Chilling Adventures of Sabrina Saison 3 Episode 3 Récap

Dans l’épisode précédent de Netflix Aventures effrayantes de Sabrina, Sabrina a retiré Lucifer du corps de Nick. Dans Aventures effrayantes de Sabrina Saison 3 Episode 3, Nick a rejoint l’Académie, comme Caliban a défié Sabrina à une compétition, et un carnaval s’est ouvert à Greendale.

Regalia impie

Sabrina voulait jouer au crochet pour passer la journée avec Nick, qui luttait avec des symptômes de type SSPT et un pied matraqué comme résultat de son temps avec Lucifer. Malheureusement, Lilith l’a rappelée au tribunal pour discuter des termes de la réforme de l’enfer. Pendant cela, Caliban est arrivé avec 666 signatures des grands-nés de l’enfer et a mis Sabrina au défi de trouver l’Ungaly Regalia, en commençant par la couronne d’Hérode.

Pendant son séjour à l’Académie, Sabrina a fait appel à Ambrose, la nouvelle bibliothécaire. Il a réalisé que la couronne était à Riverdale. Ambrose et Sabrina ont arraché la couronne d’un arbre, ne sachant pas qu’Hérode la gardait. Sabrina voulait la porter directement devant les tribunaux, mais Ambrose l’a convaincue de le laisser l’étudier, car le pouvoir qu’elle détenait pourrait les aider à restaurer l’Académie.

Le carnaval

Harvey et Roz, Sabrina et Nick, et Theo et le nouveau gamin, Robin, sont allés à l’ouverture du nouveau carnaval à Greendale. Sans le savoir, Roz pouvait voir la vraie nature de ceux qui dirigeaient le carnaval. Harvey a eu du mal avec la nouvelle popularité de Roz. Théo et Robin s’embrassèrent sur la grande roue après avoir expliqué sa transition. Mme Wardwell a fait lire sa paume et elle a commencé à remettre en question ce qui était arrivé à Adam.

Hérode a attaqué Sabrina et Nick dans le tunnel de l’amour. Caliban a volé la couronne alors qu’ils combattaient Hérode. Ambrose est venu à leur secours et a détruit Hérode. Au tribunal, Sabrina a résolu de battre Caliban contre les deux autres objets de Unholy Regalia. Nick croyait que Caliban serait un prétendant à Sabrina et est allé chez Dorian Gray pour soulager sa douleur.

À la fin de l’épisode, nous avons vu les gens du carnaval, dont Robin, se rencontrer pour discuter de Sabrina et de ses amis. Ils ont planté une fleur et effectué un rituel comprenant un sacrifice sanglant.

Éventreur de corsage

La maladie a commencé à pénétrer ce qui restait de l’église de la nuit. Même Zelda souffrait d’un rhume. Elle s’inquiétait de ce que cela signifierait pour leurs pouvoirs. Zelda a demandé à Hilda de divertir ceux qui étaient malades pendant qu’elle nommait Prudence préfet de l’Académie. Zelda a découvert que toute l’école était obsédée par un roman d’amour de sorcière que Hilda avait écrit sous le nom de Helga Stillwell. Le Dr Cee l’avait aidée à le publier. Il comprenait une référence à une sœur méchante.

Qu’avez-vous pensé de cet épisode de Aventures effrayantes de Sabrina? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous!