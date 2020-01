Chilling Adventures of Sabrina Saison 3 Episode 6 Récapitulatif

Dans l’épisode précédent de Netflix Aventures effrayantes de Sabrina, le clan a convoqué les sorcières de haie pour les aider à lutter contre les païens. Dans Aventures effrayantes de Sabrina Saison 3, épisode 6, Sabrina s’est associée à Caliban pour aider Roz.

Une proposition

Caliban a approché Sabrina avec une proposition. Ils pouvaient soit concourir pour le troisième morceau de l’Ungaly Regalia, soit travailler ensemble. Travailler ensemble signifiait qu’ils gouverneraient ensemble. Sabrina a entretenu l’idée car il connaissait un sort Pygmalion pour aider Roz. Lorsque Roz s’est retrouvée cassée, Caliban a fabriqué une époxy spéciale pour la réparer. Malheureusement, le sort Pygmalion n’a pas fonctionné. Harvey avait besoin d’embrasser Roz et de ne plus jamais l’embrasser. Comme cela n’a pas fonctionné, Caliban a conclu qu’il n’avait jamais aimé Harvey.

Lorsque Nick a vu Sabrina et Caliban ensemble, il a fait remarquer qu’il savait qu’ils finiraient ensemble. Sabrina l’a confronté à son comportement envers elle. Il s’est excusé et voulait être ami. Sabrina résolut de lancer un sort de coupe de cordon pour rompre sa connexion avec lui. À la dernière minute, elle a changé son nom en Harvey’s et a terminé le sort.

Plan B

Sabrina et Ambrose ont agacé les sorcières de la haie, qui avaient accepté d’aider le clan. À cause d’un conseil de Robin, ils savaient que Circe pourrait transformer Roz et Dorcas. Avec l’aide des sorcières de haie, Sabrina a amené Circé à l’Académie. Elle a transformé Roz, Dorcas et les gars de l’équipe de baseball.

La prudence a dit à Zelda que Mambo Marie est venue par sa propre invitation et non par le sort d’invocation. Zelda se méfiait de la magie de Mambo Marie. Après avoir aidé Circe, Prudence et Ambrose ont emmené Mambo Marie à la maison de poupée. Elle voulait qu’elle leur enseigne ses voies.

Femme araignée

La malédiction des araignées sur Hilda a progressé, et le Dr Cee a finalement vu son véritable état. Hilda lui a demandé de se procurer ses shakes et hamburgers à Riverdale, car elle croyait qu’elle allait mourir. Pendant son absence, un serpent du côté sud est arrivé et Hilda l’a mangé. Quand le Dr Cee est revenu, elle voulait qu’il fertilise ses ovules et l’a tué. Hilda a appelé Zelda et lui a dit d’apporter une arme à feu. Zelda l’a tuée et enterrée dans la fosse de Caïn, croyant que Hilda reviendrait guérie.

Une bonne maison chrétienne

Zelda a détourné Lilith, alors elle est allée chez Mme Wardwell en tant qu’Adam. Peu après, Lucifer est arrivé dans le corps de Blackwood habillé en prêtre. Il a dit à Mme Wardwell que les Spellmans étaient des sorcières. À la fin de l’épisode, en attendant que Hilda se lève de la fosse, Mme Wardwell s’est présentée et a tiré sur Zelda.

Pendant que Lilith baignait Lucifer, elle l’a endormi pendant qu’elle réveillait Blackwood. Elle avait besoin de lui pour avoir des relations sexuelles avec elle pour les protéger quand elle a retiré Lucifer de son corps.

Qu'avez-vous pensé de cet épisode de Aventures effrayantes de Sabrina?