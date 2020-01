Chilling! Billie Eilish avoue son plus grand secret Hors du commun!

Billie Eilish adopte certains comportements dans le cadre de sa vie quotidienne

28 janvier 2020

Nous avons tous des secrets, et comme des célébrités attendues aussi, cette fois le plus grand secret de Billie eilish Il se révèle et rend fou les réseaux sociaux.

Dans une interview, Billie eilish Il a avoué que «la dépression est quelque chose que j’ai vécu toute ma vie», Syndrome de Tourette et son expérience avec la dépression. «J’ai grandi avec ça. C’est bizarre parce que ça fait partie de qui je suis toute ma vie. »

Quant à ses rêves (qui serait le thème principal de son premier album quand nous nous endormirons tous, où allons-nous?), Billie eilish Il a avoué qu’il y a beaucoup de choses qu’il ne peut toujours pas distinguer entre ses rêves et la réalité.

Billie eilish Depuis sa création, il a fait l’objet de mèmes pour son style vestimentaire, mais pour elle, c’est la manière dont il s’exprime de manière ludique.

