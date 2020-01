Chine: 6 personnes tuées par un nouveau virus en Chine

Juste un jour après que les responsables de la santé en Chine ont admis que le nouveau coronavirus, originaire de la ville de Wuhan, pouvait également être transmis de personne à personne, la mort d’une sixième personne infectée par ce virus a été signalée appelé 2019-nCoV. En plus de cela, la Commission de la santé municipale de Wuhan a également publié qu’au moins 15 agents de santé ont été infectés lors du traitement des patients.

Jusqu’à présent, on sait qu’il y a plus de 300 personnes infectées en Chine. Le virus s’est propagé en Thaïlande, avec deux patients infectés; Le Japon, avec un, comme la Corée du Sud, où une personne a également été infectée. L’épidémie a commencé le 31 décembre 2019, mais ce n’est que le lundi 20 janvier dernier, lorsque le président Xi Jinping a reconnu l’existence du virus, que l’épidémie “doit être prise au sérieux”.

“La récente flambée de la nouvelle pneumonie à coronavirus à Wuhan et ailleurs doit être prise au sérieux”a déclaré Xi, selon CCTV. “Les comités du parti, les gouvernements et les départements concernés à tous les niveaux devraient accorder la priorité à la vie et à la santé des gens.”

Le premier décès pour 2019-nCoV a été enregistré le 9 janvier. C’était un homme de 61 ans qui avait des symptômes similaires à ceux de la pneumonie. Les six décès sont survenus à Wuhan, où l’on suppose que le virus est originaire et où la plupart des infections ont également été enregistrées: 258.

Selon CGTN, on sait que 25 patients ont déjà été guéris.

