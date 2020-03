Chiot abandonné, fait son lit pour qu’ils voient qu’il est un bon garçon et l’adopte

Ce chiot étend son lit seul

Il est courant d’entendre que les chiens sont “le meilleur ami de l’homme” mais tout a une raison. Depuis des milliers d’années, les chiens accompagnent les humains dans leurs voyages et leurs aventures, prouvant qu’ils sont loyaux, aimants et sociables. Ils savent aussi très bien manifester leurs sentiments sans s’attendre à recevoir quoi que ce soit en retour, quelque chose que nous devons apprendre d’eux.

Une société de l’Ohio pour l’amélioration des conditions d’animaux perdus (SICSA) a trouvé ce chien nommé “Rush” et a vu que tout ce dont il avait désespérément besoin était d’amour et de compagnie.

Bientôt, le personnel a trouvé une caractéristique unique dans le comportement de ce chien. Il ne s’occupait que de l’endroit où il dormait.

“Rush a fait le lit tous les jours en espérant qu’une famille l’adopterait”. Vous pouvez le lire dans une publication que le refuge a faite avec la vidéo qui montrait que ce qu’ils disaient était vrai.

Dans la vidéo, nous montrons le soin avec lequel Rush accroche ses draps dans l’espoir que quelqu’un l’adoptera. Grâce à la publication, de nombreuses personnes étaient intéressées à adopter ce grand chien.

Maintenant, le refuge utilise son image de marchandise pour financer les autres adoptions du lieu et donner à plus d’animaux plus d’opportunités. Chaque jour, les animaux nous surprennent davantage par leurs capacités et leur intelligence. Partagez Rush pour que plus de gens le connaissent et que vous puissiez égayer la journée de quelqu’un.

