Chip Gaines admet que lui et Joanna étaient «désespérés» pour sortir du «tourbillon» des horaires de tournage de 100 heures

Le monde a pleuré quand Chip et Joanna Gaines ont annoncé leur

décision de quitter

leur émission à succès, Fixer Upper. En quelques années, la rénovation

la téléréalité a atteint des sommets incroyables, devenant rapidement la plus populaire

spectacle dans l’histoire de HGTV.

Les fans étaient obsédés par Joanna, unique et universellement aimée

prendre le

esthétique de ferme moderne. Mais ironiquement, l’une des choses qu’ils aimaient le plus

à propos de Fixer Upper était la douce relation de Chip et Joanna et sa proximité

liens familiaux. En fin de compte, ce lien est exactement ce qui les a forcés à marcher

loin de leur émission populaire et réévaluer

leurs priorités de vie.

Chip et Joanna Gaines | Mireya Acierto / FilmMagic

Chip et Joanna ont déclaré que l’annulation de «Fixer Upper» était difficile

décision

Ce n’est jamais facile de dire au revoir à une émission de télévision

beaucoup de gens aiment. Mais c’est exponentiellement plus difficile quand la série est encore

tirant dans les cotes. À la fin, Chip et Joanna ont décidé d’annuler le spectacle pour

se concentrer sur leur famille.

Au cours d’un aujourd’hui

montrer l’apparence, Chip a déclaré que l’annulation “n’était pas une décision facile.”

«Nous avons lutté avec certains

conseillers, faute d’un meilleur terme, ce genre de nous a aidés à articuler, «Do

nous voulons le faire ou non? », a expliqué Chip. “Et je dirais que

majorité de ces personnes ont dit: «Lorsque vous désactivez cette émission de télévision,

ces autres choses s’effondreront. »»

Heureusement, tous ces «autres trucs» ont continué de prospérer même après la fin de Fixer Upper. Avec plus de temps à consacrer à des projets parallèles, Chip et Joanna ont pu développer leurs autres entreprises prospères comme la destination de vente au détail Magnolia Market au Silos.

Et maintenant? Cette paire est

lancer leur propre réseau de télévision en octobre 2020.

Leur temps sur «Fixer Upper» ressemble à un «flou»

Alors que Chip et Joanna se souviennent affectueusement de Fixer Upper, ils ont tous deux admis que le fait d’être dans l’émission était un moment fou qui s’est passé rapidement.

“Toute cette période

se sent comme un flou », a déclaré Joanna lors de

une interview sur In the Room. «Quand je regarde en arrière, je me souviens de 2012

et je me souviens de l’année dernière, mais cette fois au milieu, c’était

flou… essayant de jongler avec l’entreprise, la famille et toute cette histoire de production

avec Fixer Upper. “

Le couple a dit à la hauteur

de la popularité de l’émission, ils mettaient parfois 100 heures de travail par semaine. “JE

pense pour Jo et moi, alors que nous regardons en arrière sur tout le truc Fixer Upper, le

raison pour laquelle nous étions tellement excités et presque désespérés d’en sortir était juste

parce que nous sentions que le tourbillon était devenu si compliqué qu’il était difficile

pour nous de coexister en elle », a déclaré Chip.

La vie pourrait devenir plus occupée

avec le lancement prochain du réseau Magnolia

La famille Gaines est toujours occupée dans le monde supérieur post-fixateur. Mais en même temps, ils disent que le temps a “ralenti” depuis qu’il a dit au revoir aux calendriers de production chargés.

Maintenant Chip et Joanna sont durs

au travail pour préparer le lancement de leur réseau lifestyle, qui curieusement ne fait pas

inclure des spectacles de rénovation – au moins, pas encore.

Il semble que Chip et Joanna ne revisiteront pas la folie de Fixer Upper à l’avenir. Et c’est exactement ce qu’ils veulent.