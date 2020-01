Chip Gaines refuse d’abandonner son rêve d’acheter un château Joanna Gaines ne voulait pas

Chip Gaines a la réputation d’être un peu maladroit,

mais c’est un trait qui a sans doute conduit

à la création de l’émission à succès HGTV Fixer Upper en premier lieu.

Au fil des ans, Chip a ramené à la maison des animaux errants et

a parlé à Joanna de projets avec lesquels elle n’était pas totalement à l’aise. Mais son

imprévisibilité et un enthousiasme débordant – ainsi que la volonté de Joanna de

aller de pair avec ses plans – fait partie de ce qui a rendu Fixer Upper si magique.

Cependant, il y avait un projet que Joanna continuait de refuser

pendant des années avant de donner enfin à Chip une chance de vivre

son rêve fou.

Chip et Joanna Gaines | Rob Kim / .

Chip et Joanna Gaines sont devenus célèbres à cause de ses rêves fous

L’histoire raconte que les producteurs ont trouvé une partie du travail de Joanna sur

un blog qu’elle a publié et à partir de là a décidé qu’elle était assez talentueuse pour tirer

un pilote pour un spectacle. Mais il a fallu attendre un moment franc entre Chip et Joanna

que les producteurs ont réalisé à quel point ce couple ferait bien à la télévision.

Dans le pilote, Chip a surpris sa femme avec une péniche sur laquelle il avait l’intention de vivre pendant quelques mois. “Bébé, est-ce une blague?” Répondit Joanna avec consternation. “Chip est comme ce gamin, comme le gamin de cinq ans qui essaie de préparer le petit-déjeuner de sa maman et il y a du lait partout”, a-t-elle déclaré sur les caméras de l’incident. «Bon cœur, grosse erreur. Mais que faites-vous? Tu ne veux pas lui donner une fessée! ”

Et juste comme ça, les Gaineses amusantes et stupides avaient un accord avec le réseau.

Joanna était beaucoup plus hésitante à

acheter un château local

La plupart des gens ont rêvé

posséder un château à un moment donné de leur vie. Mais pour Chip Gaines, cette vision signifiait

il a essayé de convaincre sa femme d’en acheter un. Dans leur cas, c’était

Château de Cottonwood dans leur Waco natal.

«La première fois que Chip m’a conduit par

la vieille maison abandonnée, j’ai vu ses yeux devenir grands et j’ai pu voir l’excitation

bâtiment “, a expliqué Joanna

dans un article de blog. “Pourtant, quand je levai les yeux vers le château opprimé, tout ce que je

pouvait voir était un projet incroyablement intimidant, sans parler de l’endroit

hanté.”

La maison n’était pas

même à vendre quand l’obsession de Chip a commencé. Mais après de nombreuses années et

plusieurs listes, que Chip a faites des offres à chaque fois, il a finalement porté Joanna

vers le bas.

Le bâtiment de 6700 pieds carrés

a été achevé en 1913 en tant que résidence de l’architecte Alfred Albeel. Il est vacant

depuis plus de 20 ans.

Les Gaines ont acheté le château

en 2019

Elle a peut-être encore craint

hanté. Mais être marié à Chip pendant si longtemps signifiait que Joanna savait qu’il ne le ferait pas

abandonner jusqu’à ce qu’il soit propriétaire de l’immeuble qu’il rêvait de restaurer.

Et maintenant? Joanna enfin

voit la vision que Chip a eu tout au long. «Cela me semblait enfin juste», a-t-elle déclaré

expliqué. “Chip a vu la beauté et le potentiel de cet endroit des années plus tôt que

Je l’ai fait, mais il n’a jamais abandonné. Pour cette raison, nous pouvons maintenant faire de ce château

belle à nouveau. “

Le couple a plusieurs projets en cours en ce moment, y compris le lancement très attendu de leur nouveau réseau de télévision Magnolia le 4 octobre 2020. La rénovation du château fera-t-elle partie de leur nouveau contenu?

Nous ne pouvons que l’espérer!