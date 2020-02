Chiquis Rivera, a baissé son pantalon et a tout montré | Instagram

Chiquis Rivera interprète de “Colombe blanche” Il a partagé sur son compte Instagram une photo où il a baissé son pantalon, se laissant tout voir.

Bien qu’il provienne d’un famille assez controversée par les membres de Chiquis, c’est un peu loin de cet environnement.

Même si parfois elle fait partie de controversé, c’est peut-être quelque chose qui ne peut être évité en tant que personnage public.

Depuis qu’elle était enfant et fille de feu Jenni Rivera, elle était dans l’œil de l’ouragan, alors qu’elle grandissait, elle commençait à avoir une meilleure visibilité devant le public en raison de certains scandales dans lesquels elle était impliquée avec sa propre mère.

Heureusement, toutes ces questions ont été clarifiées et Chiquis Il a continué sa vie comme il le faisait normalement, bien qu’à ce jour il soit très conscient de ce qu’il a fait de sa vie et de sa carrière.

Chiquis ne cache pas être une personne plutôt effusive, il aime danser et bien qu’il soit un fille bien roulée présume son corps car avec tout et cela est assez critiqué par beaucoup de gens, ce qui ne l’affecte pas car vivre extrêmement heureux.

Il partage constamment des photos portant son corps magnifique et sinueux, cette fois il a partagé un instantané où arbore un corps plus mince, et en le supposant avec ses deux mains, il baissa une partie de son pantalon par devant.

Ce faisant, il a exposé ses sous-vêtements en dentelle noire à la hanche, avec quelques détails sur les bords.

“Je ne suis pas là où je veux être, mais Dieu merci, je ne suis pas là où j’étais. #Process #Patience #Consistence Grâce à @chiquisketo et @bellabodytreatments, il y a la prise! #ChiKeto”, a-t-il ajouté dans son post.

Malgré les critiques constantes et blessantes de certains internautes, Chiquis vit heureux, amoureuse de son mari et dévouée à ce qu’elle aime faire le plus.

