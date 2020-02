Chiquis Rivera, dit qu’il en fait moins Lorenzo Méndez

Chiquis Rivera, dit qu’il fait moins pour Lorenzo Méndez | Instagram

Chiquis Rivera est mariée à Lorenzo Méndez, tous deux chanteurs et d’après ce que vous pouvez voir sur leurs réseaux sociaux, ils s’adorent tous les deux, mais un média déclare qu’elle le fait moins.

C’était pendant le programme “Le soleil se lève” dans lequel l’un des pilotes Gustavo Adolfo Infante a commenté quelque chose qui a attiré l’attention sur le couple.

Selon le magazine Notes TV Elle a également affirmé que des informations avaient été communiquées au journaliste, où ils avaient mentionné que la chanteuse n’avait pas bien traité son mari.

Vous pouvez être intéressé: Chiquis Rivera révèle, veut enregistrer une chanson avec Frida Sofía

Dans la vidéo, Infante mentionne qu’après leur présentation au Mazatlan International Carnival 2020, Chiquis et Lorenzo sont revenus à Les anges C’est là qu’ils vivent actuellement.

Le plus drôle, c’est qu’ils devaient voyager du port de Mazatlan, Sinaloa aile Mexico, pour ramener son avion aux États-Unis plus tard, la question en question était, selon les informations de Gustavo Adolfo, Chiquis Rivera elle a voyagé en première classe et a envoyé son mari en classe touriste.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

“Hé et ils m’ont dit qu’elle est revenue de Mazatlan-Mexique pour aller à Los Angeles … Si tu vas avec ton mari et que tu y vas en premier, où va ton mari? De retour en classe de poulet Lorenzo Méndez et elle est venue en première classe “, le conducteur a exprimé sa surprise.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Presque immédiatement, le copilote qui était avec Gustavo Adolfo est sorti pour une défense possible et l’a mentionné comme une coïncidence, qu’il n’y avait peut-être pas de billets et le mari de Chiquis Il a eu la chevalerie de quitter le siège de première classe de sa femme.

Bien qu’il semble qu’il existe un “mauvais traitement” Il faut aussi penser à la deuxième option, qui grâce au monsieur qui a donné la place à Chiquis, et ce n’était pas le contraire.

Lire aussi: Chiquis Rivera se réconcilie avec son oncle Lupillo: Nous nous sommes vus et nous nous sommes embrassés

.