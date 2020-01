Chiquis Rivera éblouit avec une robe aphrodisiaque bleue

Chiquis Rivera éblouit avec sa robe aphrodisiaque bleue | Instagram

La chanteuse Chiquis Rivera a récemment partagé une publication dans laquelle elle apparaît portant son corps dans une robe bleue ajustée, qui était tout à fait un aphrodisiaque.

Pendant qu’il était Las Vegas, Nevada, États-Unis en compagnie de son mari Lorenzo Mendez, Chiquis a apprécié la nuit à la recherche spectaculaire.

Il est courant de voir la fille de Jenni Rivera portant des vêtements assez audacieux, mais la robe qu’elle portait était bien plus que n’importe quel vêtement.

Vous pourriez être intéressé: Vidéo Chiquis Rivera capture sa sœur embrassant une femme

Dans un ton bleu roi sous vos genoux, coupé au milieu du mollet, portant des chaussures fermées de couleur nude pointue et un sac en peluche marron avec un maquillage puissant dans lequel vos lèvres se démarquent avec un rouge à lèvres rouge, Chiquis elle était vraiment belle.

Chiquis partage continuellement dans ses réseaux sociaux effort physique et émotif qu’il fait pour maintenir son poids idéal, il effectue beaucoup d’exercice qui se reflète dans sa silhouette tout en courbes qui est appréciée par de nombreux adeptes.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

“Imaging in my new Slingshot 2020 riding on PCH!”, Description et traduction de sa publication.

Il y a quelques jours, Rivera a partagé Histoires Instagram Une explication de certaines ecchymoses (ecchymoses) dans son œil, avant qu’elles ne commencent à penser que quelque chose de grave lui était arrivé, a précisé qu’il s’agissait d’une procédure de beauté qu’il avait subie et que la réaction était normale.

On a beaucoup spéculé sur ses ecchymoses et même cru que son propre mari il lui avait fait du malHeureusement, tout mal interprété a été clarifié grâce à Chiquis elle-même.

Il est courant de voir chanteur et femme d’affaires Profitant de la vie, pour ce qu’elle partage sur Instagram, Happy essaie toujours de montrer qu’il n’y a pas de meilleure façon de vivre que d’être toujours positive et reconnaissante pour ce qui est présenté dans notre quotidien comme elle le fait depuis des années.

Lire aussi: Chiquis Rivera, dévasté par les incendies en Australie et les attaques de l’Iran

.