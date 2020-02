Chiquis Rivera révèle qu’elle veut enregistrer une chanson avec Frida Sofía | Instagram

Chiquis Rivera ne veut de problèmes avec personne, a déclaré qu’il était en bons termes avec toute la famille Rivera, y compris son oncle Lupillo, et qu’il aimerait même enregistrer une chanson avec Frida Sofia parce que les femmes doivent se soutenir mutuellement.

La vérité est que je me suis dit: “ Je ne veux de problèmes avec personne en 2020. Je ne veux pas de drames “, a déclaré le chanteur, invité hier soir à Mazatlan pour célébrer les 30 ans de la course Los Recoditos.

La fille du défunt Band Diva Il a vécu un incident avec la fille de la rockeuse Alejandra Guzmán dans le dernier épisode des Radio Awards, où il a défendu Lupe Esparza de Bronco dans une situation délicate qu’il avait avec Frida.

Ce moment de friction, entre Chiquis et Frida, a été rendu public et a été très commenté parce que la petite-fille de Enrique Guzman Il a téléchargé des histoires sur son Instagram attaquant l’artiste du groupe après ce qui s’est passé.

Mon oncle Lupe, ma tante Rosy et mon oncle Juan ne m’ont rien demandé si j’allais bien, j’ai dit oui, évidemment j’ai fait ce que je pensais nécessaire à l’époque “, a-t-il dit.

Dans Chiquis Il n’y a aucun ressentiment pour ce qui s’est passé, elle est donc prête à la saluer si c’est à son tour de trouver Frida en route.

Elle s’est également excusée, pas directement, mais dans une interview et j’ai accepté cela. Je n’ai pas à être en colère et si je la vois, je la saluerai. “

Et comment les deux sont chanteurs, filles de célébrités et commencent, lui a-t-on demandé Chiquis s’il oserait chanter avec la fille de Alejandra.

La vérité est, oui, parce que je crois que les femmes doivent se soutenir mutuellement, donc j’aimerais bien “, a-t-il déclaré.

En ce moment, le syndicat du genre féminin C’est très important, a-t-il dit.

Donc, tout est amour et paix pour la chanteuse du groupe, qui a soumis la dureté à son oncle Lupe.

Oui, Dieu merci, nous devons oublier tout cela (procès) et continuer. Nous sommes une famille, je ne veux vraiment pas vivre comme ça (avec des ressentiments).

Il a précisé qu’il n’était pas nécessaire de s’asseoir pour parler.

Nous nous sommes juste vus et nous nous sommes embrassés. Sans rien dire, vous ressentez de l’amour et c’est tout. Nous nous respectons mutuellement, c’est la chose la plus importante. Nous sommes une famille et nous n’avons pas de temps à perdre.

Chiquis veut rejoindre le spectacle que la dynastie Rivera a mis en place et présenté à Los Angeles.

J’espère que vous pourrez m’ajouter à une tournée avec ma famille. Je voulais vraiment leur parler en premier, réparer les choses et ensuite m’apporter à la tournée, mais comme tout va bien, bien sûr, j’aimerais bien “, a-t-il déclaré.

Aussi avec l’ancien couple de Lorenzo Mendez, son mari, la chanteuse espère avoir une meilleure relation.

Je ne veux pas de drames et j’ai aussi fait ma part avec Claudia (Galván). Ici, la chose la plus importante est Victoria, la fille de Lorenzo, qui la voit aussi comme une fille. Nous allons nous réunir dans quelques semaines », a-t-il déclaré.

La interprète Le groupe n’a pas encore prévu d’avoir d’enfants.

Le bébé, je ne sais pas quand “, a déclaré Janney Marín Rivera, qui a épousé Lorenzo Méndez l’année dernière.

