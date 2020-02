Chloe Harris, Sam Troughton et Daniel Caltagirone – HITC

Le procès de Christine Keeler étoiles et au-delà rejoignent le giron du dernier mystère de Death in Paradise.

Le casting de Death in Paradise série 9 épisode 6 est superbe!

Il n’y a rien de tel que d’amener de nouveaux talents à bord d’une émission pour faire savoir aux fans qu’elle est de retour et meilleure que jamais.

Combien de séries télévisées pouvez-vous penser à ce contenu simplement abandonné après les premières saisons? Ouais… on peut penser à beaucoup aussi! En effet, il est difficile de maintenir la qualité et les fans s’intéressent au fil des séries. Beaucoup ont échoué, mais évidemment, il y a aussi beaucoup de choses qui ont réussi, à savoir Death in Paradise, maintenant dans sa neuvième série.

Le drame policier de Robert Thorogood est arrivé sur les écrans en 2011 et a fait un excellent travail en apportant de nouveaux visages pour enrichir la distribution centrale. Ils ont récemment pris un risque énorme en faisant appel à Rich Little pour prendre la relève d’Ardal O’Hanlon, favori des fans, mais parfois vous devez être audacieux.

C’est un nouvel ajout formidable, mais comme le prouve l’épisode 6, il n’est pas le seul étranger à la série…

Death in Paradise série 9 épisode 6 cast

Comme le soulignent IMDb et l’Express, voici les acteurs de la série Death in Paradise épisode 6:

Shyko Amos en tant qu’officier Ruby Patterson

Tobi Bakare en tant qu’officier J.P.Hooper

Aude Legastelois en tant que DS Madeleine Dumas

Ralf Little en tant que DI Neville Parker

Don Warrington en tant que commissaire Selwyn Patterson

Chloe Harris comme Casey Booth

Daniel Caltagirone comme Will Arnott

Sam Troughton en tant que Malcolm Simmons

Alors, regardons de près les nouveaux talents cette fois-ci…

Chloé Harris rejoint Death in Paradise

Chloé Harris incarne Casey Booth dans l’épisode du cours de survie qui a mal tourné.

Ceux qui ont récemment regardé le procès de Christine Keeler se souviendront immédiatement d’elle comme de Paula dans la mini-série captivante.

Cependant, elle a également joué dans des émissions de télévision telles que The Spanish Princess (elle a joué Bessie Blount), Wanderlust (Emma), Emmerdale (Mel en trois épisodes), The Village (Agnes Hankin), Call the Midwife (Linda Lanyard), Shakespeare & Hathaway: enquêteurs privés (Stacey Lamb) et Broken (Dianna McEvoy).

Elle a également joué le personnage de Betsy dans le film 2018 The Keeper avec David Kross et Freya Mavor.

Opinion sur Sam Troughton rejoignant le mix

C’est super de voir Sam Troughton dans un épisode de Death in Paradise en tant que Malcolm Simmons.

Pourquoi? Eh bien, c’est parce qu’il est assez sous-estimé. Encore une fois, nous avons un autre grand interprète de The Trial of Christine Keeler (il a joué DS John Burrows), mais il y a beaucoup de rôles d’où cela vient.

Il a fait un travail fantastique en jouant Alexandr Akimov dans la mini-série acclamée par la critique de Tchernobyl l’année dernière et a prêté ses talents à d’autres spectacles notables comme The Hollow Crown (George), The Town (Jeff), Robin Hood (Much), Vera (Noel ) et The Little Drummer Girl (Captain Meadows).

Les récents faits saillants du film incluent également l’effort d’horreur serré de 2017 The Ritual (Dom) et le magistral Peterloo de Mike Leigh (M. Hobhouse); il a travaillé avec le cinéaste légendaire précédemment sur Vera Drake de 2004 avec Imelda Staunton, la même année où il a joué Thomas Parks dans le blockbuster de science-fiction Alien vs Predator.

Sam Troughton assiste à la soirée de presse “Beginning” à l’Ambassadors Theatre le 23 janvier 2018 à Londres, en Angleterre.

Pleins feux sur Daniel Caltagirone!

Dans le rôle de Will Arnott, nous avons Daniel Caltagirone.

Vous le reconnaissez peut-être comme Brutus de la série télévisée Britannia, mais c’est sa richesse de rôles au cinéma qui nous a le plus impressionnés.

Tout au long de sa carrière, l’acteur anglais de 47 ans a présenté ses talents dans des films tels que The Beach de Danny Boyle (il a joué Unhygenix) avec Leonardo DiCaprio, The Pianist (Majorek) de 2002 avec Adrien Brody, Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (Nicholas Petraki), le ravissant visuellement The Fall (Sinclair / Governor Odious) et plus encore.

Quant à la télévision, il a été dans Medici (Pazzi), Ransom (Inspecteur Lorenzo Maramoldo), The Tudors (Girolamo de Treviso), Silent Witness (Peter Snelling) et Lock, Stock… (Moon).

