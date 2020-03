Choke No Joke répond aux bars “Un témoignage écrit” de Jay Z

Une fois de plus, l’ancien vidéaste et réalisateur de Roc-a-Fella, Arthur ‘Choke No Joke’ Alston, prend des photos de Jay Z, et cette fois, c’est au-dessus des bars de Hov sur le premier album de Jay Electronica, A Written Testimony (2020). Il semble que depuis la chute de Roc-a-Fella Records, Choke No Joke utilise sa plate-forme pour calomnier Jay Z à tout moment ou à tout moment. Tout au long du premier album de Jay Elec, Jay Z a choisi d’aborder une variété de sujets, y compris son accord avec la NFL, la propriété, etc. Cependant, sur un particulier intitulé “Ghost of Soulja Slim”, Hov a fait une référence directe de Choke No Joke tout au long de son premier couplet. Theo Wargo / .

Jay lance son rap en couplet:

“La prochaine fois qu’ils élèveront les dieux, tu vas nous respecter

Ce petit gilet ne va pas te faire, je tire du cou vers le haut

Je n’essaye même pas de te tenir, Magnolia Slim

Je suis un soldat de ce mode, je suis son fantôme

De l’ère du brancard de police, aucune caméra ne l’attrape

Vous déposer dans une hotte rivale, vous préférez être arrêté “

Ensuite, il fait référence à Choke No Joke dans la barre suivante avant de faire référence à son enfant jumeau Rumi Carter et à la destruction des idéaux impérialistes en infiltrant les systèmes corrompus de l’intérieur, en déclarant:

“Si vous n’aviez pas de bretelles, vous ne pourriez pas porter votre collier

Niggas main autour de votre gorge, c’est une référence tour de cou

Mes ancêtres ont pris de la vieille nourriture, fait de la nourriture pour l’âme

Jim Crow est aussi un troll, il a volé la musique soul

C’est le sang qui me traverse, alors tu assumes

Je ne pourrais jamais vendre mon âme, ils m’ont vendu leur âme

Enseignement paisible de Rumi, mais ne me confondez pas

Tu bouches pour les caméras, je fais un film muet

Maintenant, voici quelques bijoux

Aucune civilisation n’est conquise de l’extérieur tant qu’elle ne se détruit pas de l’intérieur

Pen, mettez une épingle dedans, je reviendrai quand j’aurai fini “

Bien sûr, Choke No Joke n’a pas pris trop gentiment d’être référencé dans l’un des vers de Hov et a profité de son compte Instagram pour exprimer son dédain pour les clichés semi-silencieux de Jay. Le réalisateur a ensuite posté une photo de la couverture de l’album de Jay Electronica et la chanson “Ghost of Soulja Slim” en légende:

“Hey Jay-Z ‘Si ce n’est pas directement dirigé contre moi, je ne le respecte pas.!’ Ce ne sont pas vos mots, fraude! Le roi des subliminaux. Toute votre vie est un mensonge. “

Choke a ensuite appelé Jay Z un faux adepte de l’islam et a affirmé que son verset avait été écrit par Ghostwriter par Sauce Money, écrivant:

“Maintenant, vous avez un GAT ET VOUS BRAZY! N * gga Stop! Qui vous a sanglé? Maintenant, vous un sang musulman. Qu’est-ce que vous avez le bandana sur le Kufi? Hova The Hypercrit (e)! Vous tous les jeunes négros mieux garder cela nigga out the studio with y’all. Vous avez tous ce n * gga qui parle comme il est maintenant actif. Il pense vraiment qu’il est le Big Homey. Je sais que vous avez repris LA alors quoi maintenant vous Suge? (Shonuff in the Last Dragon voice nigga pleassssee). Hey @darealsaucemoney Sauce are you Pen? Un nom subliminal pour Ghostwriter? Cela me ressemble. Sur ma chanson “They Got To You”, je dis que Jay-Z a vendu son âme. Ce nigga a dit que je ne vendais pas mon âme les négros m’a vendu leur âme. Bon pour vous tous stupides n * ggaz. Fondamentalement, vous tous sur son d * ck. “

Choke a ensuite fermé sa légende en affirmant que Drake avait pris sa sauce, écrivant:

“Quoi qu’il en soit, si c’est tout ce que tu avais pour moi, tu ferais mieux de venir mieux. Tu le perds HOVY Baby! @Champagnepapi doit avoir pris ton coeur à faire cette vidéo à Marcy. Où est le Takeover Jay ??? Tu as 2 micros pour ce faible diss subliminal. “

Alors que Choke No Joke a trouvé une voie et une fraternité en tant que YouTuber passionné, Roc Nation et Jay Z luttent actuellement contre le coronavirus, la violence armée, et plus encore. Découvrez la réponse complète de Choke No Joke au verset “Ghost of Soulja Slim” de Jay Z dans le post Instagram fourni ci-dessous.

