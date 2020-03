Choquant! Regardez la magnifique Natti Natasha rosadita et serrée

Nous savons tous que Natti Natasha est une mamacita et sa beauté nous impacte comme le tonnerre … Mais regardez-la dans ces deux tenues toutes roses et moulantes … Ma mère!

10 mars 2020

Nous savons tous que Natti Natasha C’est une mamacita et sa beauté nous impacte comme le tonnerre … Mais regarde-la dans ces deux tenues toutes rosadita et moulantes … Ma mère!

Cette beauté dominicaine est “Dura”, comme thème musical et c’est pourquoi elle continue d’enseigner au monde de quoi elle est faite. Merci pour cela. Natti!

Sur ces photos, nous verrons deux looks qu’elle a publiés sur son Instagram et qui la rendent vraiment adorable.

Dans l’une, il a de longues bottes roses avec un ensemble qui utilise des bas noirs avec des trous et un corps rose et noir .. Le contraste parfait!

L’autre est un peu plus exotique, mais il ne cesse de très bien paraître, et comprend des manches velues et des leggins infâmes.

.