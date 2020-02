Chris Bremner écrira le M.A.S.K de Paramount Film

Paramount a finalement franchi une nouvelle étape vers l’obtention de sa longue gestation MASQUE. filmer sur le sol. Selon The Hollywood Reporter, le studio vient de recruter l’écrivain Chris Bremner pour s’attaquer au scénario du film.

Bremner a récemment co-écrit Mauvais garçons pour la vie, qui a été un coup critique et financier surprise lors de son ouverture en début d’année. Sony l’a également engagé pour écrire un quatrième opus dans cette franchise avant même la sortie du film. Le succès de la suite a également convaincu Disney de l’engager pour écrire Trésor national 3.

MASQUE. a frappé la scène des figurines en 1985. Le nom est l’acronyme de Mobile Armored Strike Kommand, et les membres de son équipe sont une force de frappe souterraine chargée de combattre les terroristes, y compris leurs ennemis dans V.E.N.O.M. (ou Vicious Evil Network of Mayhem). La ligne de jouets classique Hasbro a également engendré des bandes dessinées, des jeux vidéo et une série animée bien-aimée.

F. Gary Gray a été attaché pour diriger le MASQUE. depuis 2018. Il produit également le film à travers sa bannière Fenix ​​Studios aux côtés d’Allspark Pictures de Hasbro. MASQUE. n’est que la dernière ligne Hasbro que Paramount a l’intention de présenter au grand écran. Mis à part leur G.I. Joe et Transformers films, le studio produit également des adaptations de Micronautes, ROM, et Visionnaires. Le plan original était que tous ces films habitent le même univers partagé à la MCU. Cependant, il n’est pas clair si telle est toujours l’intention de Paramount.

MASQUE. est toujours sans date de sortie.

Êtes-vous impatient de voir ce que Chris Bremner fait avec MASQUE.? Dites-nous ce que vous pensez dans la section des commentaires ci-dessous!

Lecture recommandée: M.A.S.K .: Mobile Armored Strike Kommand: Riding V.E.N.O.M’s Trail

Nous participons au programme d’associés d’Amazon Services LLC, un programme de publicité d’affiliation conçu pour fournir un moyen de gagner des frais en établissant un lien vers Amazon.com et les sites affiliés.