Chris Brown a flirté avec Doja Cat et les fans ne sont pas là pour ça

Chris Brown semble avoir quelque chose pour Doja Cat et il n’a pas peur de le faire savoir aux gens. Il a récemment laissé un tas de commentaires sur les réseaux sociaux qui semblent montrer son attirance pour le crooner «Juicy». Mais il n’a pas eu la réaction la plus idéale.

Plutôt que d’encourager Brown et d’exprimer son soutien à ce duo potentiel, les fans ont inondé Internet de commentaires l’avertissant de rester loin de Doja Cat.

(L-R) Chris Brown et Doja Cat | Allen Berezovsky / WireImage; Jon Kopaloff / . Amérique du Nord

Que s’est-il passé avec Chris Brown et Doja Cat

Brown avait été branchée sur Instagram Live de Tory Lanez le 31 mars, lorsque la chanteuse “Say It” a commencé à inviter des femmes à un concours de twerk. Le concours a réuni des fans et des célébrités, notamment l’ancienne star de Basketball Wives DJ Duffey et Jhonni Blaze de Growing Up Hip Hop.

Captures d’écran obtenues par les blogs The Shade Room et The Neighbourhood Show Brown demandant que Doja Cat se joigne au live et à la danse. Un commentaire incluait même quelques emojis sexy, dont l’un d’un imprimé de baiser et l’autre d’une langue.

Réactions des fans à Chris Brown assoiffé de Doja Cat

Une fois que les blogs ont partagé les captures d’écran, les fans ont frappé la section des commentaires et partagé leurs réflexions. Beaucoup étaient critiques, les fans citant son histoire de relations difficiles et le fait qu’il venait d’avoir un bébé il y a quelques mois.

“Run Doja !!” lire un commentaire.

“C’est ce que nous n’allons pas faire”, a déclaré un autre message.

Quelqu’un d’autre a déclaré: “Chris, tu viens d’avoir un bébé … asseyez-vous, monsieur.” Le message fait référence au fils de Brown, Aeko, qu’il a accueilli avec le mannequin Ammika Harris en novembre 2019.

Enfants de Chris Brown: Aeko et Royalty, né en mai 2014

Mais il y a eu quelques commentaires positifs. De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont déclaré qu’ils ne reprochaient pas à Brown d’avoir soif de Doja Cat en raison de sa beauté. Malheureusement pour lui, Doja Cat n’a jamais rejoint Instagram Live.

Elle n’est pas la seule personne sur laquelle il a jailli ces derniers mois non plus. Brown a été vu flirter avec tout le monde, de son collaborateur «Easy (Remix)», DaniLeigh, à son ex-petite amie Rihanna.

Doja Cat sort-il avec quelqu’un?

Doja Cat semble être célibataire après s’être séparé de son collègue musicien Johnny Utah plus tôt en 2020. Le couple a commencé à sortir ensemble en 2019 après s’être connecté sur les réseaux sociaux. Mais fin février, Doja Cat a annoncé lors d’un Instagram Live qu’elle s’était séparée de Johnny Utah, qui est surtout connu pour le single de 2019 «Honeypie».

“Tout va bien. J’ai abandonné mon ex-petit ami et tout va bien. Nous avons été cool », a-t-elle déclaré dans la vidéo. «Il ne se passe rien de bizarre. Pas de drame, ou de merde bizarre. Sh * t n’a tout simplement pas fonctionné. ”

Ils étaient ensemble depuis au moins cinq mois avant leur séparation.

On ne sait pas si Doja Cat est prête à revenir dans le groupe de rencontres, mais si c’est le cas, il semble qu’elle ait déjà au moins une option parmi laquelle choisir.

