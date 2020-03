Chris Brown confronte un fan pour une intrusion sur sa propriété

Chris Brown a eu une rencontre effrayante avec un fan, et tout a été capturé par la caméra.

Le chanteur a partagé des images d’une femme non identifiée essayant de pénétrer sur sa propriété. Dans la vidéo, qui compte plus d’un million de vues sur Instagram, la femme vêtue de noir est vue en train de traverser un terrain gazonné alors qu’il regarde derrière le mur de sa maison de Tarzana, en Californie.

Elle crie pour lui demander s’il connaît quelqu’un nommé “Laurita”. Quand il dit non, elle insiste sur le fait. Il l’appelle ensuite «folle», ce qui l’incite à s’en prendre à elle.

“Ferme ta gueule … Tu n’es pas en train de baiser Trey Songz”, semble-t-elle dire à Brown avant de faire des déclarations plus absurdes. “Même si tu étais mon partenaire de vie, je ne t’ai jamais aimé.”

Alors qu’il riait à l’époque, Chris a abordé l’incident plus tard, disant que la femme était mentalement malade et qu’elle avait finalement quitté après avoir vu son chien. «LA MALADIE MENTALE EST RÉELLE !! ELLE A ESSAYÉ DE PASSER À LA PORTE À MON BÉBÉ, MAIS ELLE A VU MON CHIEN et il l’a vue », écrit-il dans sa légende.

Ce n’est pas la première fois que Chris rencontre des fans chez lui. En 2015, une femme de 21 ans est entrée par effraction dans sa maison d’Agoura Hills et a vandalisé la propriété ainsi que ses voitures. Elle a été retrouvée nue dans son lit et avait même préparé plusieurs repas dans sa cuisine. Elle a été arrêtée pour cambriolage et crime de vandalisme.

