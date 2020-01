Chris Brown dévoile un énorme nouveau tatouage coloré à la main

Chris Brown montre sa nouvelle encre.



Originaire de Virginie, Chris Brown remplit son corps d’encre qui représente l’intérieur de son esprit et son esprit créatif. Quand il n’effectue pas de tournées à guichets fermés dans le monde entier, la superstar mondiale se détend dans sa résidence de Los Angeles avec une bombe de peinture à la main, étiquetant des designs sympas à l’extérieur de son berceau et dans la ville comme partie de pièces commandées. Il est également un visiteur fréquent du salon de tatouage, choisissant de se présenter dans une affaire qui montre le mieux qui il est à l’intérieur. Au fil des ans, il a expérimenté différents looks, y compris certaines coiffures audacieuses, mais la permanence d’un tatouage ne semble pas le déranger un peu. Ce matin, Brown a crié son tatoueur après avoir obtenu une nouvelle pièce audacieuse pour couvrir toute sa main.

Marquant l’artiste Ivana Belakova dans son article, Chris Brown a fait ses débuts une belle nouvelle œuvre d’art sur sa main, qui présente des nuances lumineuses de bleu, jaune, rose et vert. Le tatouage de couleur est une décision courageuse de l’artiste enregistreur, et il semble éternellement reconnaissant du résultat final.

Que pensez-vous du tout nouveau tatouage de CB? En êtes-vous fan? Découvrez d’autres travaux de Belakova sur ses pages de médias sociaux.

