Chris Brown et Afro B se joignent à GASHI et DJ Snake sur ‘Safety 2020’

GASHI re-ups pour 2020 avec le remix de “Safety” avec Chris Brown et Afro B.

Sur le rythme hypnotisant, produit par DJ Snake, Mally Mall et Space Primates, Breezy ajoute sa touche de douceur. «Le véritable amour rend les choses difficiles (oui, c’est vrai) / Parfois, vous allez trop loin», chante-t-il.

La version originale de «Safety», qui a été diffusée et visionnée plus de 25 millions de fois, apparaît sur le premier album éponyme de GASHI. Plus tard cette année, GASHI lancera une tournée en tête d’affiche à travers l’Amérique du Nord à l’appui de l’album.

Breezy a récemment collaboré avec H.E.R. sur le remix de “Slide”. Plus tôt cette semaine, Afro B a sorti son propre remix de “Amina” de son album Afrowave 3 avec Wande Coal et Team Salut.

