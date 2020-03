Chris Brown et Tyga se tournent vers TikTok pendant la quarantaine

Chris Brown et Tyga sont net laissant le verrouillage les abattre.

En quarantaine, les amis et collaborateurs fréquents se tournent vers TikTok pour passer le temps. Le duo de fans d’un fan s’est réuni au manoir de Chris à Tarzana, en Californie, pour créer du contenu vidéo amusant pour leurs millions de followers. Dans un clip, Breezy est vu dansant sur “U Can’t Touch This” de MC Hammer sur son terrain de basket tandis que Tyga et la star de YouTube Austin McBroom regardent avant de se joindre à nous.

La quarantaine les a rendus agités comme le prouve une deuxième vidéo. “Ayo, le riche chèque de mon meilleur ami”, dit Tyga dans le clip avant de déplacer la caméra vers Breezy, qui est vu courir autour de son terrain de basket et de sa salle de jeux et montrer ses nombreuses voitures. «Baguettes in the Face» de Mustard sert de bande originale.

Les deux vidéos ont accumulé des millions de vues. Tyga a également publié des vidéos solo de TikTok, dont un ensemble sur “Bored in the House” de Curtis Roach, qui est devenu un hymne d’auto-quarantaine. Pendant ce temps, Chris a été mis en quarantaine à la maison pendant que son fils Aeko et la mère du bébé Ammika Harris sont en Allemagne. Elle n’a pas pu rentrer chez elle en raison des restrictions de voyage. “MISSING MY MINI ME”, écrit-il.

D’autres célébrités se sont tournées vers TikTok pour se divertir, notamment Ciara et Russell Wilson, Jennifer Lopez et LeBron James, qui ont partagé ses «Quarantined Tik Tok Chronicles» en dansant sur «Something New» de Wiz Khalifa.

Chris et Tyga ont collaboré au fil des ans sur plusieurs pistes dont “Loyal” et “Ayo”. En 2015, ils ont sorti leur projet commun Fan of a Fan: The Album.

