Chris Brown se fait tatouer son fils Aeko

Chris Brown honore son fils avec un nouveau tatouage.

La superstar du R&B a partagé son dernier tat, qui présente un portrait futuriste du visage de son bébé Aeko. L’encre colorée, inspirée d’une illustration de bande dessinée, apparaît sur sa main gauche et a été réalisée par la tatoueuse Ivana Belakova.

“Reconnaissant pour ma collaboration artistique avec cette légende @chrisbrownofficial”, a écrit Belakova sur Instagram.

Brown a accueilli Aeko Catori Brown avec le mannequin Ammika Harris en décembre.

Le fier père a également un tatouage de sa fille Royalty de 5 ans sur le dos.

Pendant ce temps, Breezy prépare plus de musique pour 2020. Il a collaboré avec GASHi sur son nouveau single “Safety” avec Afro B et DJ Snake, qui sort vendredi. Il est également apparu récemment sur le remix de «Slide» de H.E.R. et a enregistré une autre collaboration avec Drake.

