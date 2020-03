Chris Brown séparé de son fils au milieu d’une interdiction de voyager contre le coronavirus

L’épidémie de coronavirus affecte de nombreuses familles, dont Chris Brown.

Les restrictions de voyage imposées pour lutter contre la pandémie de COVID-19 ont éloigné le chanteur de son fils de 4 mois, Aeko. Selon HollywoodLife, la mère d’Aeko, Ammika Harris, s’est rendue en Allemagne avec le fils du couple en janvier, mais Chris ne peut pas se rendre à cause de l’interdiction de voyager du président Donald Trump. De plus, l’Europe a fermé ses frontières en interdisant aux voyageurs de l’extérieur afin de ralentir la propagation du coronavirus.

“Ce n’est pas facile pour Chris car pour le moment, il ne sait pas exactement quand il pourra revoir son fils”, explique une source. “Il y a d’abord eu l’interdiction de voyager aux États-Unis et maintenant l’UE a complètement fermé ses frontières, il ne peut donc pas y aller pendant au moins un mois. C’est rude. “

Bien que Chris manque son fils, il essaie de rester optimiste et a gardé contact avec lui grâce à la technologie. “Chris fait de son mieux pour rester fort”, ajoute la source. «Il FaceTimes avec Ammika et il peut voir Aeko de cette façon. Et elle lui envoie des vidéos et des photos toute la journée. »

Avant l’épidémie, Ammika était en Allemagne pour le travail, où elle est mannequin pour Fashion Nova. Sa mère vit également à la campagne. Ammika a tenu Chris informé de la vie de leur fils en publiant des photos sur les réseaux sociaux.

Alors que les résidents américains sont autorisés à rentrer d’Europe, le processus est compliqué. Les voyageurs américains doivent se rendre à l’un des 13 aéroports américains pré-approuvés, où ils seront contrôlés. S’ils sont positifs pour le coronavirus, ils ne seront pas autorisés à rentrer au pays. S’ils sont autorisés à revenir, ils devront s’auto-mettre en quarantaine pendant 14 jours.

Pendant ce temps, Chris s’est isolé de lui-même à son domicile de Tarzana, en Californie. Tous les Californiens ont reçu l’ordre de rester à la maison au milieu de l’épidémie de coronavirus. Plus tôt cette semaine, il a posté une photo de lui dans son garage en train de manger un bol de céréales en quarantaine.