Chris Bukowski flirte avec son ex, Katie Morton et les fans de «BIP» le perdent

Les bacheliers au paradis, Chris Bukowski et Katie Morton, ne pourraient jamais prétendre avoir une histoire d’amour facile. L’ancien couple l’a frappé sur la plage l’été dernier, mais il y avait beaucoup de turbulences dans leur courte relation. Les choses allaient plutôt bien au début, mais Morton a dit à Bukowski qu’il devrait sortir avec d’autres personnes s’il le souhaitait, même si cela était en totale opposition avec ce qu’elle voulait. Bukowski, d’autre part, a eu du mal à s’ouvrir à Morton et se détacherait d’elle apparemment sans raison. Mais, malgré les épreuves et les tribulations de leur relation, ils ont quitté la plage fiancés.

Chris Bukowski et Katie Morton | Paul Archuleta / .

Être fiancé ne signifiait pas par magie que le couple allait vivre une navigation en douceur. En fait, la paire avait une tonne de problèmes à résoudre. Cela était évident lors de la réunion spéciale Bachelor in Paradise lorsque Morton est sortie sans sa bague de fiançailles. Elle a affirmé qu’elle avait l’impression de mettre tous ses efforts dans la relation et que Bukowski faisait le strict minimum. Bien que Bukowski ait affirmé qu’il essaierait plus, les deux ont été vus se disputer dans le parking quelques minutes plus tard, Bukowski affirmant qu’il se sentait aveuglé par les paroles et les actions de Morton.

Chris Bukowski et Katie Morton se séparent

Après la réunion spéciale, les choses semblaient un peu s’estomper. L’ancien couple a dit qu’ils avaient beaucoup appris et qu’ils étaient déterminés à aller de l’avant ensemble. Bien qu’ils ne fassent plus de publicité publique sur leur relation, d’autres anciens de Bachelor in Paradise ont révélé qu’ils avaient une excellente relation. Les deux essayaient de faire fonctionner leur relation à distance, car Morton vit à Los Angeles et Bukowski réside à Chicago. Cependant, les choses ne se sont tout simplement pas déroulées et quelques mois seulement après leur mariage, le couple a décidé de se séparer. Le 10 décembre 2019, Morton et Bukowski sont allés sur leurs pages Instagram et ont annoncé la scission.

Bukowski a laissé un commentaire coquin sur la page Instagram de Morton

Bien que les fans aient été bouleversés par la scission, beaucoup d’entre eux n’étaient pas du tout surpris. Morton semble avoir évolué et depuis, elle a beaucoup voyagé. Plus récemment, elle a voyagé en Italie avec Demie Burnett, meilleure amie et célibataire au paradis. Le 6 février 2020, elle est allée sur sa page Instagram et a publié une photo de retour de Rome. “Commentez votre endroit préféré où vous avez voyagé ✨”, elle a légendé la photo de son sirotant du vin. Bien sûr, ses fans ont répondu en nature, mais un commentaire qui a attiré l’attention des gens était celui de Bukowski. “Votre appartement”, a-t-il écrit en réponse à la question de son ex-fiancée.

Certains fans veulent que l’ex-couple se réunisse

Immédiatement, les fans de l’ancien couple ont pris note du commentaire. Beaucoup d’entre eux ont offert des mots d’encouragement à Bukowski et l’ont exhorté à poursuivre Morton. «Mignon commentaire, alors dis-lui ce que tu ressens vraiment. Je pense que vous avez un grand groupe de soutien pour vous soutenir. Allez-y si vous le ressentez », a déclaré une personne. D’autres l’ont exhorté à se remettre avec Morton. “D’accord, d’accord, on se voit! 😍😅 Pourquoi ne vous retrouvez-vous pas tous les deux?”, S’est interrogé un autre fan. «Peut-être qu’ils sont déjà lol. * croise les doigts * », a répondu une autre personne en réponse.

D’autres fans de Bachelor in Paradise trouvent le commentaire inapproprié

Bien sûr, tout le monde n’a pas été amusé par le commentaire. Pour certains, Bukowski devait continuer et laisser Morton en paix. «Continuez, mon frère», a écrit une personne. «Cette réponse de« votre appartement ». Over Aspirations classiques. 😠 », a insisté un autre utilisateur d’Instagram. «C’est fu * king a) grossier b) bizarre et c) la seule façon dont vous essayez de rester pertinent?», A écrit une autre personne. Bien qu’il soit facile pour les fans de faire des hypothèses, il n’y a vraiment aucun moyen de savoir ce qui se passe entre Morton et Bukowski. Qu’ils sortent en secret à nouveau, Bukowski essaie de reconquérir Morton, ou qu’ils ne sont que des ex sympathiques, on peut le deviner.