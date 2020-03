Chris Carmack veut que Jo se «débrouille» après qu’Alex quitte Seattle

[Spoiler alert: Grey’s Anatomy Season 16, Episode 16.] Dites ce que vous voulez sur le dernier épisode d’Alex Karev (Justin Chambers) sur Grey’s Anatomy, mais Jo Wilson (Camilla Luddington) méritait mieux. Le personnage a traversé l’essoreuse au cours des dernières saisons. Maintenant, elle doit se reprendre après qu’Alex l’a quittée pour Izzie Stevens (Katherine Heigl). Mais s’il y a quelqu’un au Grey Sloan Memorial qui est assez fort pour relever les défis à venir, c’est Jo. Et Chris Carmack – l’homme qui joue le meilleur ami de Jo, Atticus «Link» Lincoln – pense que le chirurgien général est plus que capable de se débrouiller seul.

Qu’est-il arrivé à Jo dans «Grey’s Anatomy» Saison 16, épisode 16

Camilla Luddington dans le rôle de Jo Wilson dans 'Grey's Anatomy'

Dans Grey’s Anatomy Season 16, Episode 16 – intitulé «Leave a Light On» – Alex a quitté Seattle pour de bon. Alex a expliqué la situation à Jo, Meredith Gray (Ellen Pompeo), Miranda Bailey (Chandra Wilson) et Richard Webber (James Pickens Jr.) dans une série de lettres. Et fondamentalement, Alex a tout abandonné pour vivre avec Izzie et leurs deux enfants au Kansas.

Dans sa lettre à Jo, Alex s’est excusé pour sa lâcheté. Mais il a également expliqué qu’il ne pouvait pas quitter ses enfants. Mais finalement, Alex a remercié sa femme pour leur temps ensemble.

“Peut-être que” je t’aime “est faux de dire”, a-t-il écrit. “Mais merci de me rendre meilleur quand j’en ai besoin, de prendre soin de toi quand tu en as besoin aussi.”

Alex a ensuite envoyé des papiers de divorce signés. Il a tout laissé à Jo, y compris ses parts chez Grey Sloan.

À la fin de l’épisode, Jo a été aperçu en train de pleurer dans le salon. Link s’est arrêté pour enregistrer son ami. Il lui proposa de prendre sa journée à boire, n’importe quoi pour garder son esprit d’Alex. Mais alors Jo a reçu une page.

“Transpercer [Kelly McCreary] me demande une bascule caecale pour l’un de nos patients du chou », a-t-elle déclaré. “D’ACCORD. Whisky ce soir. Aujourd’hui, je travaille. »

Dans l’instant, Link a reconnu la force de son ami. “Tu es mon héros”, a-t-il dit. Jo a mis sa blouse de laboratoire. “Le mien aussi,” répondit-elle.

Qu’arrivera-t-il à Jo une fois qu’Alex aura quitté ‘Grey’s Anatomy’?

Maintenant, il est clair que Jo ne quittera pas Grey’s Anatomy de sitôt, même avec Alex quittant Seattle. Et la scène finale du personnage dans “Leave the Light On” montre qu’elle continuera d’avancer. Elle sera son propre héros.

Le 6 mars, Carmack s’est entretenu avec People et a révélé qu’il soutenait Jo tout autant que son personnage à l’écran. L’acteur pense également que Jo pourra surmonter le chagrin.

“Jo est un personnage difficile”, a déclaré l’acteur. «Elle est venue si loin et a tellement grandi. Elle est une survivante, elle peut se débrouiller seule. Je pense qu’elle va sortir de la fumée de tout ça. “

Carmack a poursuivi: “Je ne pense pas que vous puissiez simplement écraser cette pièce unique, c’est difficile. C’est un cookie puissant. Elle a beaucoup à donner au monde et à la communauté médicale et aux patients de Gray Sloan. Je pense qu’en tant que spectatrice, elle va se lever et être OK. ”

Pendant ce temps, Luddington a laissé entendre que l’histoire de Jo dans les prochains épisodes de Grey’s Anatomy vaudra la peine d’être regardée. Le 7 mars, l’acteur a répondu au commentaire d’un fan sur Instagram.

“J’adore que nous ayons encore Jo”, a écrit le fan, par Entertainment Tonight. “J’ai hâte de voir ce qui va suivre pour elle.”

Puis Luddington a répondu, faisant écho à l’excitation du fan. “Les scripts de Jo cette saison sont [shocked emoji faces]! JUSTE. ATTENDEZ », a-t-elle écrit.

Et ce n’est pas la première fois que Luddington accélère les futurs épisodes. “LES GARS! Je suis actuellement sur le parquet en train de lire ces scripts en ce moment », a-t-elle tweeté le 14 février.

Malgré toute la tristesse qui entoure la sortie d’Alex sur Grey’s Anatomy, il y a une lueur de lumière au loin – et son nom est Jo. Alors restez à l’écoute. La série Shondaland se poursuit jeudi soir sur ABC.

