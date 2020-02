Chris Chibnall confirmé pour revenir pour la saison 13 de Doctor Who

Docteur Who semble traverser une période difficile. Après que la saison 11 ait battu des records d’audience, les chiffres de la saison 12 ont baissé. Je ne pensais pas que la première partie en deux parties, “Spyfall” et l’épisode 3, “Orphan 55”, était assez terrible. Mais les choses ont repris au fil de la saison, avec le dernier épisode, “The Haunting of Villa Diodati” servant une histoire de maison hantée classique et bien exécutée.

Espérons que cette tendance à la hausse se poursuivra tout au long de la finale de la saison en deux parties. Cela commencera par “Ascension des Cybermen” le 23 février et se terminera dans la finale de la saison “The Timeless Children” le 1er mars. Quoi qu’il en soit, la BBC a toujours confiance dans le showrunner Chris Chibnall, qui a confirmé hier qu’il était à bord pour la saison 13. Dans une interview avec EW, il a déclaré:

«Je sais que je reviens pour une troisième saison. Ouais, absolument. Nous planifions déjà les histoires. Une fois que vous verrez la fin de cette série, vous vous rendrez compte qu’il y a des histoires que nous préparons déjà pour la prochaine série. Nous avons de très gros plans ambitieux pour notre troisième série ensemble. »

Et quand on lui demande exactement quand nous verrons de nouveaux épisodes, il a dit:

“Ce sera l’année prochaine, espérons-le, à moins que mes vacances ne durent très longtemps, ce qui est toujours tentant.”

Cliquer pour agrandir

Une chose qui devrait probablement être abordée est l’histoire selon laquelle la saison 12 a été une sorte de désastre pour les cotes de l’émission. Plusieurs points de vente annoncent des chiffres d’audience extrêmement bas pour cette série. Je ne sais pas d’où ils tirent leurs données, mais ils rapportent régulièrement des chiffres bien inférieurs à ceux que tout le monde utilise. Peut-être qu’ils comptent intentionnellement simplement le nombre de téléspectateurs pour la diffusion en direct plutôt que de prendre en compte les nombreuses personnes qui rattraperont leur retard sur iPlayer?

De toute façon, même si Docteur Who fait face à une concurrence féroce dans son créneau horaire cette année, il est toujours confortablement parmi les émissions les plus regardées produites par la BBC. En espérant pouvoir tenir le palier pour la finale de la saison 12.