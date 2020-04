Chris Cuomo a un coronavirus – Les tests d’ancrage de . sont positifs

HISTOIRES CONNEXES

Le journaliste de ., Chris Cuomo, qui anime la série nocturne Cuomo Prime Time, a annoncé mardi qu’il avait été testé positif pour le coronavirus.

“Sooooo dans ces moments difficiles qui semblent devenir plus difficiles et compliqués de jour en jour, je viens de découvrir que je suis positif pour le coronavirus”, a révélé Cuomo dans un tweet. «J’ai été exposé à des gens ces derniers jours qui ont par la suite été testés positifs et j’ai eu de la fièvre, des frissons et un essoufflement. J’espère juste que je ne l’ai pas donné aux enfants et [wife] Cristina. Cela me ferait me sentir pire que cette maladie! »

Cuomo a également partagé qu’il est actuellement isolé dans son sous-sol à la maison («ce qui fait vraiment plaisir au reste de la famille!»), Et il continuera à ancrer Cuomo Prime Time à distance pour le moment.

“Nous allons tous battre cela en étant intelligents et durs et unis!” il a dit.

Cuomo est l’une des nombreuses personnalités de la télévision à avoir récemment testé positif pour le virus, y compris l’animateur de Watch What Happens Live Andy Cohen (qui a récemment repris son émission de chez lui tout en se rétablissant), The Young et l’acteur agité Greg Rikaart et l’ancien bachelor Colton Underwood.

Il est également le frère du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, qui est apparu souvent sur Cuomo Prime Time alors que la pandémie s’est aggravée dans tout l’État.