Chris Cuomo, journaliste infecté, exprime sa colère mais est reconnaissant

Chris Cuomo, journaliste infecté, exprime sa colère mais lui est reconnaissant

Chris Cuomo, journaliste de la chaîne . il a éclaté et a révélé des sentiments mitigés entre la colère et l’appréciation de rester partie intégrante de l’une des choses qu’il aime le plus faire, son travail.

Ceci après le journaliste Il a réitéré son engagement envers le réseau d’information dans lequel il travaille et pour lequel il est reconnaissant pour son programme remarquable.

Le présentateur a révélé il y a quelques jours qu’il avait été testé positif pour coronavirus, donc cela l’a gardé dans le sous-sol de sa maison où il a continué son travail d’information.

Cependant, journaliste Il a récemment révélé qu’il éprouve une série de sentiments mitigés car il est frustré par certains éléments de son travail.

Pendant un moment, il ne s’est pas arrêté remercier ce qu’il est et la position qu’il a atteint travail.

Je n’ai jamais été dans une meilleure position professionnellement, je n’ai jamais été aussi reconnaissant, je n’ai jamais été dans une meilleure équipe », a déclaré Cuomo mardi lors de son émission de radio sur SiriusXM.

J’adore où je suis. J’adore la position qu’ils m’ont donnée. Et j’aime avec qui je le fais. »

Cependant, ils soulignent leur commentaires ils n’ont pas manqué de se différencier par la manière dont il décrivait son travail de 24 heures auparavant lorsqu’il a déclaré “qu’il était fatigué d’interviewer de faux politiciens et qu’il n’aimait pas tomber dans l’irrationalité et l’hyperpartisanerie”.

Alors maintenant Cuomo Il explique que ses propos de mardi dernier faisaient référence à certaines situations qui génèrent de la frustration.

Il est frustrant de faire ce travail dans un environnement où les gens ne sont pas intéressés et ouverts. Il est difficile de pratiquer le journalisme quand les gens sont tellement absorbés à croire ce qu’ils veulent croire à des fins politiques. »

En revanche, concernant son temps de quarantaine installé au sous-sol de sa maison pour éviter la contagion à sa famille, Cuomo Il a partagé que cette fois-ci l’a aidé à “repenser tout le temps de nombreuses choses sur une base existentielle”.

Mardi dernier, il a exprimé sa gratitude après que la chaîne lui ait accordé une contrat à long terme et pour sa couverture de coronavirus, qu’il a qualifié de “phénoménal”.

Alors maintenant moins que jamais Cuomo tu as l’intention de partir .Cependant, il s’est demandé quelle différence il faisait par lui-même.

Il parlait d’avoir des questions légitimes », a-t-il dit. «La façon dont je fais cela fonctionne-t-elle? Si cela ne fonctionne pas, puis-je le faire différemment, je veux le faire différemment? Est-ce que cela fonctionnerait? “