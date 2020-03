Chris Cuomo, présentateur de nouvelles testé positif pour le coronavirus

Chris Cuomo, le présentateur testé positif pour le coronavirus | Instagram

Le présentateur de nouvelles de ., Chris Cuomo, a révélé mardi qu’il avait été testé positif pour le coronavirus et envoyait un message fort à toutes les personnes durant cette crise.

Cuomo soupçonne une possible image de Covid-19 après avoir l’air un peu pâle dans son émission nocturne à distance qui a été diffusée lundi dernier.

Aussi, Chris Il a réitéré à tout le monde qu’il continuerait son programme stellaire depuis le sous-sol de sa maison.

Le présentateur a révélé avoir les symptômes Comme «fièvre, frissons et essoufflement», cependant, sa principale préoccupation n’est pas d’avoir infecté sa femme et ses enfants.

J’espère que je n’ai pas infecté les enfants et Cristina », a tweeté le présentateur de 49 ans, faisant référence à sa femme et à ses enfants.

Chris, est le frère cadet du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, qui a été l’une des figures politiques les plus visibles de la pandémie et a même été invité à distance à l’émission de son frère lundi dernier.

Gouverneur Andrew Cuomo, Il a parlé de son frère lors de la conférence de presse quotidienne de ce mardi matin, qu’il a cité comme exemple pour suivre recommandations qui ont été fournis.

Il a même souligné qu ‘”il avait réprimandé Chris pour avoir rendu visite à sa mère Matilda, 88 ans, à la maison il y a deux semaines”.

C’est ma famille, c’est votre famille, ce sont toutes nos familles », a-t-il dit. “Le virus est très dangereux et nous devons garder cela à l’esprit.”

Pour sa part Chris Cuomo a révélé qu’il avait été en contact ces derniers jours avec des personnes dont le test de virus.

Nous allons surmonter cela en étant intelligents, solides et unis », a-t-il tweeté.

Certains présentateurs de la compétition, comme Joy Reid et Ali Velshi de MSNBC, lui ont envoyé souhaite à Cuomo via les réseaux sociaux.

