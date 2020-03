Chris Evans aurait recherché le film Green Lantern Corps de DC

Peu de gens se souviennent particulièrement bien de La lanterne Verte, et cela inclut les acteurs qui y ont joué, Ryan Reynolds et Taika Waititi refusant tous les deux de reconnaître qu’il existe même. L’adaptation de la bande dessinée est l’une des bombes au box-office les plus coûteuses et les plus notoires de l’histoire, sur le point de réussir à récupérer le budget massif de 200 millions de dollars au box-office, avec Warner Bros.en y ayant perdu jusqu’à 100 millions de dollars.

Cependant, avec le DCEU maintenant fermement établi comme un véritable tirage au sort pour la plupart, bien que pas tout à fait sur le même pied que leurs rivaux chez Marvel, un redémarrage de Green Lantern était presque inévitable, avec un film proposé pour Green Lantern Corps initialement annoncé en juillet 2015. Nous avons maintenant près de cinq ans de retrait et le projet n’est toujours pas plus loin d’échapper à l’enfer du développement et de le faire sur grand écran.

D’innombrables noms ont été liés à l’un des nombreux rôles de rumeurs dans Green Lantern Corps, bien sûr, y compris certaines des plus grandes stars d’Hollywood, et maintenant nous avons entendu dire que DC et Warner Bros envisageaient l’un des MCU récemment décédés acteurs de jouer potentiellement l’un d’entre eux.

Selon nos sources – les mêmes qui nous ont dit qu’un spectacle de Green Lantern arriverait à HBO Max et Viola Davis reviendrait dans The Suicide Squad, que nous savons tous les deux être vrais – le studio souhaite que Chris Evans dépeigne Kyle Rayner, l’un des nombreux personnages à avoir assumé le rôle de Green Lantern au fil des ans dans les bandes dessinées.

Alors que DC et Warner Bros devraient être félicités pour avoir placé leurs vues si haut, il semble malheureusement peu probable qu’Evans veuille embarquer dans une autre franchise de super-héros si peu de temps après avoir raccroché le bouclier de Captain America. Étant donné qu’il a fait partie du MCU pendant près d’une décennie et a admis qu’il voulait explorer d’autres genres, l’argent intelligent à ce stade serait sur quelqu’un d’autre qui se déguiserait en Corps des lanternes vertes«Kyle Rayner.

Mais qui sait? Encore une fois, nos sources – qui nous ont également dit que Kevin Conroy jouait Kingdom Come Batman dans “Crisis” et Han revenait dans Fast & Furious 9 – disent qu’il est définitivement un nom à regarder. Il reste à voir si le studio peut l’enfermer et le convaincre de monter à bord.