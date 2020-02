Chris Evans dans Talks to Play Orin Scrivello dans Little Shop of Horrors Film

Selon The Hollywood Reporter, Chris Evans (Couteaux sortis, Avengers la franchise, Défendre Jacob) est en pourparlers pour jouer le dentiste Orin Scrivello dans le long métrage musical du réalisateur Greg Berlanti Petite boutique des horreurs de Warner Bros. Le projet est basé sur le film de 1960 qui a été adapté dans une comédie musicale de Broadway dans les années 1980 avant que la comédie musicale ne soit ensuite adaptée dans le film culte de 1986 avec Rick Moranis.

Petite boutique des horreurs est l’histoire de Seymour, un fleuriste doux qui travaille chez les fleuristes bien nommés Skid Row, où il est sous la coupe du propriétaire, M. Mushnik, mais où il est aussi secrètement amoureux d’Audrey, qui travaille également à la lutte magasin. Seymour devient une célébrité lorsqu’il découvre une plante ressemblant à un piège à mouches de Vénus qu’il surnomme Audrey II, mais sa vie devient désastreusement compliquée lorsque la plante demande à être nourrie de sang humain, puis finalement les gens eux-mêmes.

Evans jouera le rôle du dentiste Orin Scrivello, le petit ami violent et sadique d’Audrey qui trouve un grand plaisir dans la profession qu’il a choisie. Le rôle est décrit comme «flashy (le personnage aime utiliser le gaz hilarant) et est accompagné de la chanson de signature« Dentiste! », Steve Martin a joué le rôle d’Orin dans le film de 1986.

Il a été annoncé précédemment que le vainqueur du Golden Globe Taron Egerton (Rocketman) et la candidate aux Oscars Scarlett Johansson (Histoire de mariage, Jojo Rabbit) sont tous deux en négociation pour des rôles principaux comme Seymour et Audrey, respectivement. Billy Porter, nominé aux Golden Globe (Pose) est attaché à l’étoile et exprimera la plante carnivore.

Berlanti produira avec Marc Platt et Sarah Schechter. La production devrait commencer cet été.

Le 1986 Petite boutique des horreurs est devenu un classique culte et a reçu deux nominations aux Oscars pour les meilleurs effets, les effets visuels et la meilleure musique, chanson originale, tandis que la comédie musicale de rock d’horreur hors Broadway a fait le tour du monde. Basé sur le film de 1960, la comédie musicale a été créée en 1982 et a remporté le prix Drama Desk pour la meilleure comédie musicale.

