Chris Evans dans Talks to Play the Evil Dentist dans le prochain film “Little Shop of Horrors”

Greg Berlanti s’apprête à réaliser une nouvelle version long métrage de la comédie musicale classique Petite boutique des horreurs pour Warner Bros., et THR rapporte aujourd’hui que Chris Evans est maintenant en pourparlers pour jouer.

Evans, note le site, est en pourparlers pour jouer le dentiste Orin Scrivello, le personnage antagoniste secondaire joué par Steve Martin dans la version cinématographique de 1986 de Little Shop of Horrors.

Taron Egerton est en pourparlers pour jouer Seymour, avec Scarlett Johansson aurait le rôle d’Audrey. Billy Porter est à bord pour exprimer la plante tueuse Audrey II.

Little Shop of Horrors a d’abord été un film de Roger Corman en 1960, qui a donné naissance à une comédie musicale hors Broadway du compositeur Alan Menken et de l’écrivain Howard Ashman.

Dans le conte musical, un fleuriste ringard trouve sa chance de succès et de romance avec l’aide d’une plante géante mangeuse d’hommes qui demande à être nourrie.