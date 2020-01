Chris Evans «Defending Jacob» en première mondiale sur Apple TV Plus

Le nouveau thriller d’Apple TV + dirigé par Chris Evans, Defending Jacob, fera ses débuts ce printemps avec une première en trois épisodes, a annoncé la société dimanche. Le service de streaming supprimera les premières offres de la série le vendredi 24 avril, et de nouveaux épisodes suivront chaque semaine par la suite.

Basé sur le roman à succès du même nom de William Landay, le thriller axé sur les personnages sera une série limitée qui se déroule autour d’un crime choquant dans une petite ville du Massachusetts. Il suit un procureur adjoint (Evans) qui “se retrouve partagé entre son devoir assermenté de faire respecter la justice et son amour inconditionnel pour son fils”, selon la description officielle du streamer.

La défense de Jacob met en vedette Evans (Avengers: Fin de partie), Michelle Dockery (Downton Abbey), Jaeden Martell (Knives Out), Cherry Jones (Transparent), Pablo Schreiber (American Gods), Betty Gabriel (Get Out) et Sakina Jaffrey (House of Cards ).

La série est créée, écrite et exécutée par Mark Bomback, qui est également à bord en tant que showrunner. Il est réalisé par Morten Tyldum, nominé aux Oscars (The Imitation Game), qui est également producteur exécutif. En plus de jouer dans la série, Evans produira aux côtés des EP Rosalie Swedlin et Adam Shulman.

Êtes-vous excité de voir la star d'Evans dans une série sur petit écran? Jetez un œil à une autre première photo ci-dessous