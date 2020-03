Chris Evans partage une adorable photo de quarantaine de lui-même et de son chien

Même à l’heure la plus sombre, l’Amérique peut compter sur Cap pour remonter le moral et donner de l’espoir aux gens, ce qui est exactement ce que Chris Evans l’a fait en partageant une photo de lui et de son chien en quarantaine au milieu de la pandémie de COVID-19.

Le nouveau coronavirus, récemment reconnu par l’OMS comme une pandémie, continue de traverser les États-Unis à une vitesse inquiétante. Actuellement, plus de 43 000 personnes ont été testées positives pour la maladie et 546 sont décédées des suites d’une pneumonie grave et d’un syndrome respiratoire aigu. De toute évidence, ces chiffres appartiennent aux seuls États-Unis, et les statistiques mondiales montrent que la pandémie se développe plus rapidement que même à ses débuts à Wuhan, en Chine.

En outre, les estimations actuelles suggèrent que si les précautions nécessaires ne sont pas prises à temps, la plupart de la population mondiale pourrait contracter la maladie d’ici la fin de 2020. En tant que tel, les responsables de la santé supplient les gens de rester à l’intérieur et d’éviter tout voyage inutile à l’extérieur, sans oublier que de nombreux gouvernements ont mis en place des mesures extrêmes pour restreindre les interactions sociales des gens.

Même les célébrités hollywoodiennes font campagne pour que les gens se mettent en quarantaine, et il semblerait que contrairement à sa co-star Evangeline Lilly, Chris Evans prenne cette question au sérieux. Heureusement pour lui, cependant, il n’aura pas à traverser seul ces moments difficiles.

Sur Twitter, l’acteur Avengers: Endgame a partagé la photo suivante de lui et de son chien pour célébrer la Journée nationale des chiots. Voyez par vous-même ci-dessous:

Bien que voir cette photo était certainement édifiant, ce n’était pas la seule chose positive de l’acteur. En fait, il a également partagé des informations sur la façon d’aider pendant la pandémie de COVID-19, prouvant une fois pour toutes qu’il est vraiment digne de son rôle de Captain America à la fois sur écran et hors écran.

Bien sûr, la Guêpe du MCU, Evangeline Lilly, a récemment été la cible de beaucoup de critiques pour ses remarques controversées sur le virus. L’actrice est même allée jusqu’à suggérer que la pandémie actuelle est un canular, enrageant beaucoup de gens dans le processus. Qu’il suffise de dire, il est bon d’entendre à nouveau la voix de la raison de Marvel, même si c’est à travers Chris Evans et son flux personnel sur Twitter.