Chris Evans pourrait jouer dans The Little Shop of Horrors

Chris Evans a conquis le cœur des fans grâce à son interprétation de Captain America pour le MCU et après l’avoir vu dire au revoir dans Avengers: Fin de partie d’une manière si émotionnelle, l’acteur prend de nouvelles directions dans sa carrière. Maintenant, selon un rapport, et après avoir interprété le maléfique Ranso; Drysdale dans Knives Out par Rian Johnson, Chirs Evans pourrait rejoindre le casting de Little Shop of Horrors.

Nous recommandons également: Les 25 meilleurs et pires films de Dracula

Selon un rapport du Hollywood Reporter, l’acteur est en négociations pour jouer Orin Scrivello, mieux connu sous le nom de The Dentist, qui a été joué par Steve Martin dans la version 1986 dirigée par Frank Oz.

The Shop of Horrors ajouterait également Taron Egerton, que nous avons vu dans Kingsman et Rocketman, pour jouer Seymour Krelborn (précédemment joué par Rick Moranis dans la version 1986). Ce n’est pas tout, Scarlett Johansson aimerait également incarner Audrey, l’amoureuse de Seymour et l’homonyme de la plante carnivore dans la comédie musicale Oz.

Cette nouvelle version de Little Shop of Horrors a été annoncée pour la première fois en 2016, où il a été révélé que Greg Berlanti dirigera le redémarrage sur la base d’un script de Matthew Robinson pour Warner Bros.Les mises à jour du projet ont commencé à devenir plus régulières depuis sa révélation. que le film avait été nommé comme l’un des Bénéficiaires du programme de crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle de Californie pour l’exercice 2019-2020.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Little Shop of Horrors a une histoire unique sur grand écran, ce qui en fait une histoire culte pour le public. La Tiendita … a commencé comme un film (sans numéros musicaux) en 1960 par le cinéaste légendaire Roger Corman … et beaucoup se souviennent d’elle comme étant l’un des premiers films de Jack Nicholson. En 1982, c’est devenu un spectacle de Brodway et finalement il a été adapté par Frank Oz au cinéma en 1986.

.