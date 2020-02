Chris Evans pourrait revenir en tant que casquette dans Doctor Strange dans le multivers de la folie

Chris Evans a dit au revoir au rôle de Captain America dans Avengers: Fin de partie, mais comme Robert Downey Jr. avec Iron Man, les fans ne sont pas convaincus qu’ils ont vu le dernier de lui dans le MCU. Après tout, c’est un univers où tout peut arriver. Non seulement cela, mais c’est aussi un multivers. Un multivers plein de versions alternatives de personnages familiers. Et c’est peut-être juste comment Evans pourrait retourner dans la franchise – où d’autre? – Docteur étrange dans le multivers de la folie.

Comme précédemment rapporté par MCU Cosmic, la suite de Doctor Strange mettra en vedette le Sorcerer Supreme rencontrant les doppelgängers de ses compagnons Avengers lors de ses voyages dans différents univers. Et selon nos sources – les mêmes qui ont dit que Marvel lorgne Daniel Radcliffe pour Moon Knight et qu’un spectacle de She-Hulk arrive à Disney Plus, qui se sont tous deux avérés – l’une des idées est d’amener Steve d’Evans Rogers revient, sauf que cette version de la Sentinelle de la Liberté proviendrait d’un monde où les Avengers sont tous mauvais.

On nous dit que la version actuelle du script comprend un camée pour Evans, mais il est important de souligner que les choses pourraient changer compte tenu du passage aux cinéastes en cours en ce moment. Comme vous le savez sûrement, Scott Derrickson a quitté le projet, cette semaine révélant que Sam Raimi est en pourparlers pour le remplacer. De plus, il a également été annoncé que le showrunner de Loki Michael Waldron avait été chargé de retoucher le scénario précédemment écrit par Jade Halley Bartlett.

Si le projet de Waldron gardera le camée d’un Evil Cap, nous ne pouvons pas le dire avec certitude. De plus, il y a toujours une chance que l’idée soit rejetée par Evans lui-même. Après tout, il ne semble pas pressé de retourner au MCU, à en juger par ses récents commentaires. Cela dit, il n’a pas non plus exclu l’option de ramasser le bouclier.

Mais encore une fois, son implication dans Docteur étrange dans le multivers de la folie est juste une possibilité pour le moment et quelque chose qui est inclus dans la version la plus récente du script. Et étant donné que cela nous vient des mêmes sources qui ont également déclaré que Han reviendrait dans Fast & Furious 9 et que Disney faisait un Bambi en direct, qui sont maintenant confirmés, nous n’avons aucune raison d’en douter.