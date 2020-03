Chris Evans tient le premier rôle dans AppleTV + Show – / Film

En plus de prêter sa voix à quelques épisodes de Robot Chicken, Chris Evans n’est pas apparu dans une série télévisée depuis son apparition dans l’épisode pilote du drame de 2003, rapidement annulé. Mais après avoir terminé sa brillante course en tant que Captain America dans l’univers cinématographique Marvel et co-vedette dans le mystère du meurtre Knives Out l’année dernière, Evans revient enfin sur le petit écran – cette fois dans un autre mystère de meurtre.

Evans est en tête d’affiche et exécutif produisant une adaptation du livre à succès Défendre Jacob pour AppleTV +, et il a réussi à réunir un grand casting pour le rejoindre, y compris Michelle Dockery (Downton Abbey), Jaeden Martell (Il), J.K. Simmons (Coup de fouet), Cherry Jones (Succession), Pablo Schreiber (Le fil), Betty Gabriel (Sortez), et plus encore. Regardez la première bande-annonce de la nouvelle série ci-dessous.

Défendre Jacob Trailer

Cela semble convaincant comme l’enfer – peut-être même assez convaincant pour que je puisse enfin commencer à explorer mon essai gratuit d’un an d’AppleTV +. Mark Bomback (Unstoppable, The Wolverine, War for the Planet of the Apes) a créé la série, basée sur le roman de William Landay de 2012. Morten Tyldum (The Imitation Game, Passengers) réalise.

Je ne veux pas minimiser l’impact réel et mortel du coronavirus, mais il y a une petite partie de moi qui se demande si le coronavirus pourrait être une aubaine inattendue pour AppleTV +. Beaucoup de gens ne savaient toujours pas que ce service existait même des mois après son lancement, mais avec tout le monde (espérons-le) restant à l’intérieur et ayant du temps libre, peut-être que les gens tomberont sur cette plate-forme dans leur quête pour trouver de nouvelles choses à regarder.

AppleTV + a attiré certains des plus grands noms d’Hollywood, mais le plus gros succès de la plate-forme est The Morning Show, qui a démarré lentement avant de finalement trouver un public au fil de la saison. Peut-être que le gars qui a joué à Captain America peut inspirer certains fans de MCU à tenter le coup? C’est un peu une bataille difficile, cependant, puisque Marvel Studios a prouvé que les gens semblent se soucier davantage de Marvel que les acteurs individuels qui jouent dans leurs films. (Il suffit de demander à Robert Downey Jr., qui est probablement encore là-bas de soigner ses blessures au box-office de Doolittle.) Mais Defending Jacob a définitivement cette esthétique de «prestige TV», alors ce sera peut-être le grand coup de croisement que le service de streaming attendait pour.

Défendre Jacob en avant-première sur 24 avril 2020.

