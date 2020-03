Chris Hadfield: conseils pour vous donner en quarantaine

L’astronaute Chris Hadfield est entré dans l’histoire pour le premier Canadien à faire une sortie dans l’espace et aussi pour avoir fait des expériences de gravité zéro et se faire connaître sur Internet, ainsi que pour avoir l’une des meilleures couvertures de “Space Oddity” de l’histoire et ensuite être tout droit sorti d’un cinéma pour s’énerver de tout ce qui se passe dans Gravity. Eh bien, cet homme bon partage maintenant quelques conseils pour supporter le confinement.

Nous pouvons plaisanter un peu sur lui, mais s’il sait quelque chose, c’est être seul avec personne d’autre autour. “J’ai vécu l’auto-isolement à bord d’un vaisseau spatial. C’est un environnement extrêmement dangereux à bord de la station spatiale, et pourtant nous avons trouvé un moyen de prospérer et d’être productif si loin de nos vies normales », dit-il dans la vidéo suivante.

Selon Chris Hadfield, les trois étapes pour endurer l’isolement que nous devons prendre sont les suivantes:

Comprenez le vrai danger.

N’ayez pas seulement peur des choses. Rendez-vous dans une source fiable et constatez que vous êtes actuellement confronté à un risque réel. Vous, votre famille, vos amis et les personnes qui vous sont chères.

Choisissez vos objectifs

Et puis pensez à ce que vous voulez faire et quels sont vos objectifs, quelle est votre mission en ce moment? Qu’allez-vous faire cet après-midi, pour la semaine ou le mois prochain. De quoi avez-vous besoin pour cela?

Des restrictions?

Regardez ensuite vos restrictions, qui vous dit quoi faire, quelles sont vos finances et vos obligations? Mais une fois que vous comprenez les risques et votre mission, votre sens de l’objectif et vos obligations, vous pouvez agir et commencer à faire les choses.

Enfin, demandez à ceux qui se sentent malades de s’isoler pour éviter toute contagion.

.