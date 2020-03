Chris Harrison appelle «le baccalauréat» le «spectacle le plus impactant socialement»

Le Bachelor peut sans aucun doute être considéré comme un phénomène de la culture pop. Malgré les problèmes entourant un manque général de diversité montré et sa représentation des femmes, saison après saison, les fans à travers le pays se connectent pour voir quelle femme le célibataire éligible choisira pour être sa femme.

L’animateur et producteur Chris Harrison a récemment déclaré que The Bachelor était l’une des «émissions les plus impactantes sur le plan social». Découvrez pourquoi ci-dessous.

Chis Harrison | Mary Clavering / Young Hollywood / .

Les débuts de «The Bachelor»

La série de téléréalité The Bachelor a pris d’assaut le monde en mars 2002, présentant le monde à un jeune célibataire qui a accepté de participer à une expérience sociale en quelque sorte afin qu’il puisse trouver sa future épouse. Entouré de caméras et de producteurs, chaque célibataire a été chargé de sortir avec une trentaine de femmes dans l’espoir qu’il pourra finalement proposer et finalement se marier.

Lorsque The Bachelor a été diffusé pour la première fois, un critique du Washington Post l’a qualifié de “spectacle de grossièreté, d’humiliation et de dégradation générale des femmes sur fond de clichés” Dream Date “.” Malgré cette critique cinglante, la série est de retour depuis 24 saisons et compte, cultivant une suite affectueusement appelée Bachelor Nation.

Au fil des ans, The Bachelor a été généralement bien accueilli par les fans et les célébrités, inspirant même une multitude de retombées, notamment The Bachelorette, Bachelor Pad, Bachelor in Paradise, The Bachelor Winter Games et, plus récemment, The Bachelor: Listen pour ton coeur.

L’impact du «Bachelor» sur le monde

Dans une interview sur The Ben and Ashley I Almost Famous Podcast, Harrison a abordé les nombreuses façons dont The Bachelor a inspiré la vie quotidienne. Il a appelé la série “l’émission la plus pertinente sur le plan social et la plus impactante sur le plan social, probablement dans l’histoire de la télévision”. Harrison a concédé que des émissions comme American Idol et Dancing With The Stars ont changé la télévision, mais elles n’ont pas changé nos vies comme le fait The Bachelor.

En tant qu’émission qui touche à des problèmes sociaux tels que les relations, le sexe, l’amour et, dans certains cas, le mariage, il est compréhensible que Harrison dise cela à propos de The Bachelor. De la façon dont les gens se fréquentent à la façon dont ils se marient – même l’intimité et la façon dont les gens donnent des roses aux autres, le baccalauréat a changé la façon dont notre société gère ces situations.

Le Bachelor a également dû évoluer. Tout au long des nombreuses saisons de l’émission et de l’évolution subséquente de la date de notre société, les producteurs ont dû trouver des moyens de repousser les limites. Cela est particulièrement vrai quand il s’agit de forcer les gens dans certaines situations afin qu’ils affrontent leur réalité, comme nous l’avons vu dans la saison de Peter Weber avec Madison Prewett.

Après près de deux décennies de The Bachelor à la télévision, il ne semble pas aller de si tôt. Malgré le manque de relations durables qui sont nées de The Bachelor, les gens continuent d’auditionner pour être sur le spectacle et saison après saison, Bachelor Nation continue de regarder.

Alors que la saison de Weber se rapproche d’une conclusion, les fans se demandent avec qui il se retrouvera, mais aussi comment la saison de Weber pourrait également avoir un impact sur les saisons futures de The Bachelor.