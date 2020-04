Chris Harrison dit que la saison de Clare Crawley ne reviendra pas tant qu’ils ne pourront pas le faire en toute sécurité

Les fans de Bachelor Nation devront tenir un peu plus longtemps pour la saison de Clare Crawley de The Bachelorette – et pour cause. Au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19), la série de réalité ABC a reporté la production pour le cycle 2020. Mais quand la saison 16 de Bachelorette reviendra-t-elle? Récemment, l’hôte de la franchise et producteur exécutif, Chris Harrison, a partagé une mise à jour. Et finalement, la sécurité des acteurs et de l’équipage passe avant tout.

“The Bachelorette” Saison 16 reporté la production

Chris Harrison et Clare Crawley de «The Bachelorette» | John Fleenor via .

Le 13 mars, Warner Bros. Television Group a interrompu la production de plus de 70 séries et pilotes en raison du coronavirus. La liste des émissions comprenait The Bachelorette Season 16, qui devait initialement commencer le tournage le même jour. Par Entertainment Weekly, la déclaration se lisait comme suit:

Avec l’évolution rapide des événements liés à COVID-19, et par prudence, Warner Bros. Television Group arrête la production de certaines de nos 70+ séries et pilotes actuellement en tournage ou sur le point de commencer. Il n’y a eu aucun cas confirmé de COVID-19 sur aucune de nos productions, mais la santé et la sécurité de nos employés, moulages et équipes restent notre priorité absolue. Pendant ce temps, nous continuerons de suivre les conseils des Centers for Disease Control ainsi que des responsables locaux et des professionnels de la santé publique dans chaque ville où nos productions sont basées.

Pendant ce temps, Harrison a abordé le report sur Instagram.

“Ce n’était pas seulement la bonne chose à faire, c’était la seule chose à faire”, a déclaré l’hôte. “Mais cela ne signifie pas que cette décision n’a pas été difficile à prendre, car cela affectera beaucoup de gens. Pour mon amie Clare, tu es toujours ma bachelorette. J’espère que nous aurons toujours la possibilité de vous aider à trouver l’amour et à faire en sorte que cela fonctionne. “

Chris Harrison met à jour le statut de la saison de Clare Crawley de «The Bachelorette»

Plus de deux semaines après l’annonce, Harrison a fait le point sur la saison de Bachelorette de Crawley dans une interview avec People le 31 mars. Et pour l’instant, le tournage est toujours indéfiniment reporté.

“Tant que nous ne pouvons pas faire ce spectacle et le faire en toute sécurité, nous ne le ferons pas”, a déclaré Harrison. “Pour l’instant, nous sommes en attente et cela est reporté. Mais nous essayons tous de rentrer dedans pour y revenir et pour que Clare soit notre bachelorette. “

L’animateur a également évoqué la manière dont l’épidémie de coronavirus peut affecter les intrigues de la saison de Crawley de The Bachelorette lorsque la série télé-réalité revient.

“Lorsque nous tournons la saison de Clare, cela va être révélateur de ce qui se passe dans le monde”, a déclaré Harrison. “Évidemment, il y aura des discussions sur la pandémie et,” Que faisiez-vous en quarantaine et avec qui étiez-vous? “Ce seront les conversations que nous allons embrasser.”

Il a ajouté: “Ensuite, lorsque vous regarderez la saison de Clare, dans 20 ans, vous penserez:” Quoi? Que faisaient ces gens? Pourquoi ne se sont-ils pas embrassés? Pourquoi avaient-ils peur d’embrasser? “Et c’est le genre de beauté de ce spectacle, c’est qu’il embrasse toujours ce qui se passe dans le monde réel.”

Mais peu importe ce qui se passe lorsque The Bachelorette Season 16 reprend le tournage, les fans espèrent que Crawley trouvera son match parfait quand il est sûr pour toutes les personnes impliquées. Dans une interview avec le podcast The Ringer’s Bachelor Party, le directeur d’ABC, Rob Mills, a prédit que le coiffeur de Sacramento bénéficierait de la meilleure pause.

“Quand nous ferons cette saison, ça va être génial”, a déclaré Mills à l’époque. “Vous ne pouvez pas continuer à faire de mauvaises pauses et ensuite ne pas en avoir de bonnes. Je pense qu’elle va faire la meilleure pause. Quelque chose va arriver que tout cela s’est produit pour une raison. Je pense qu’elle y croit aussi beaucoup. Tout en son temps. “

Donc, les doigts croisés, Crawley reçoit la saison la plus romantique de The Bachelorette – peu importe quand cela peut être.

