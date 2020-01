Chris Harrison pense que Jed Wyatt devrait participer à un nouveau spin-off “Bachelor” pour se racheter

La franchise Bachelor présente une nouvelle spin-off, The Bachelor: Listen to Your Heart. C’est une émission de rencontres spécialement pour les musiciens. “C’est une tentative de capturer ce que nous savons tous, que l’amour, l’émotion et la musique sont inexplicablement liés”, a déclaré le président de ABC Entertainment Karey Burke pendant TCA, rapporte Us Weekly.

Jed Wyatt et Hannah Brown | Mark Bourdillon via .

L’objectif est que les candidats «forment des attractions à travers les mélodies, trouvent et révèlent leurs sentiments et, finalement, tombent amoureux», selon le communiqué de presse. «Les couples dont les performances révèlent leur amour et leur dévouement l’un à l’autre continueront à avoir la possibilité de poursuivre leurs relations jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul couple debout.» Les candidats seront des anciens membres de Bachelor Nation ainsi que de nouveaux visages.

Chris Harrison pense que Jed Wyatt devrait être sur “Listen to Your Heart”

L’animateur Chris Harrison pense que Listen to Your Heart semble être le spectacle parfait pour Jed Wyatt.

«Je pense qu’il a besoin d’une chance pour peut-être se racheter, musicalement et émotionnellement. Je pense qu’il a bombardé les deux », a-t-il déclaré à Us Weekly. «Ce fut une fin tragique à son histoire à tant de niveaux.»

À la fin de la saison de Brown de The Bachelorette, Harrison était sceptique vis-à-vis de Wyatt.

“Je ne lui ai pas parlé depuis ce jour où nous avons quitté le studio”, a-t-il déclaré à Entertainment Tonight en août. «Je pense qu’il était plein de remords et désolé pour beaucoup de choses qui se sont passées. Je suis sûr qu’il y a des choses qu’il aimerait dire aussi, maintenant que Hannah est sortie et a été si bruyante à propos de beaucoup de choses qu’elle a faites. Donc, je suis sûr qu’il a mal à ses sentiments, s’il l’aimait vraiment, ce que je pense qu’il a fait. ”

À l’époque, il a reconnu que certains des comportements de Brown après la saison avaient peut-être vraiment blessé Wyatt.

“L’admission de ce qu’elle faisait avec Peter [Weber] probablement blessé ses sentiments. L’admission de combien elle aime vraiment Tyler [Cameron] et veut aller le voir immédiatement lui fait probablement du mal à ses sentiments et à sa fierté et à son ego », a-t-il dit. “Alors, je comprends.”

Mais en même temps, Harrison ne pouvait s’empêcher de se demander: “Êtes-vous désolé ou êtes-vous désolé de vous être fait prendre?”

Qui d’autre sera sur «Listen to Your Heart»?

Wyatt a actuellement une petite amie, donc il ne fera très probablement pas une apparition dans le prochain spectacle de si tôt.

Mais Harrison a quelques autres membres de Bachelor Nation en tête:

«Peut-être que James Taylor était de retour dans la journée? Kaitlyn Bristowe aime chanter mais je pense qu’elle est déjà amoureuse. Je pense que vous pouvez voir certaines personnes et peut-être que certaines de ces personnes se retrouveront dans la franchise ailleurs. Qui sait? »Taquina Harrison.

